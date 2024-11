Il sale per la lavastoviglie è un prodotto specifico per questo scopo, infatti come abbiamo visto la sua composizione è differente rispetto a quella del sale per cucinare. Il sale fino in particolare è molto pericoloso: essendo molto piccoli, i granuli si sciolgono rapidamente e possono intasare l’impianto di addolcimento. Il sale speciale per lavastoviglie è in granuli grossi per sciogliersi lentamente e non creare questo tipo di problema.

Anche il sale grosso da cucina non va bene per la lavastoviglie, poiché contiene sostanze non compatibili con la macchina, che possono causare una serie di effetti negativi rovinando l’addolcitore e gli altri componenti.