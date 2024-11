Un passo avanti verso la cybersecurity

LG Electronics è impegnata dal 2013 nel settore della smart mobility e dei veicoli connessi, attraverso l’azienda del gruppo Vehicle Solution Company, in grado di fatturare 5,18 miliardi di dollari nel 2020 con un incremento del 6,1% in confronto al 2019. Questa divisione di LG propone soluzioni innovative per l’industria automobilistica, tra cui sistemi per l’infotainment dei veicoli, propulsori per le auto elettriche e tecnologie per l’illuminazione delle vetture.

Per rafforzare la competitività e la sicurezza di queste soluzioni LG ha acquisito Cybellum, azienda israeliana specializzata nei sistemi per la valutazione del rischio per la cybersecurity dei veicoli. Con questa operazione LG raggiungerà una partecipazione del 64% di Cybellum, un investimento di 140 milioni di dollari con il quale il gruppo consoliderà il suo know-how nella sicurezza informatica legata alle tecnologie per la mobilità connessa.

Cybellum, infatti, è una società nata nel 2016 e oggi leader di mercato nella cybersecurity dei veicoli, un’impresa con circa 50 dipendenti, importanti collaborazioni con le principali aziende automotive a livello globale e una presenza in Germania, Israele, Giappone e Nord America. La strategia di LG prevede di mantenere la piena indipendenza di Cybellum, agevolandone la crescita e l’espansione grazie al supporto di LG.

Allo stesso modo la sinergia con Cybellum consentirà a LG di proporsi come realtà di riferimento nel settore della cybersecurity automobilistica, utilizzando le tecnologie di punta della società israeliana per mettere a punto soluzioni innovative e sicure per le smart car. L’ottimizzazione dei software aiuterà LG a migliorare lo sviluppo dei componenti per le auto connesse, con vantaggi significativi dalla fase di progettazione a quella di funzionamento.