C’è chi ama passare le vacanze in mobilità insieme alla famiglia, che all’hotel preferisce il camper per non porre limiti ai tuoi viaggi, ma non vuole rinunciare al comfort della TV di casa.

Oppure chi deve fare un viaggio, ma sa che l’appartamento o l’hotel sarà sprovvisto di TV e che non vuole perdersi la propria serie TV preferita o la partita della propria squadra del cuore. Ecco, questi sono solo alcuni degli esempi in cui l’utilizzo di un TV portatile può davvero risolvere ogni problema!

Il TV portatile può essere un alleato prezioso in molte situazioni: pensiamo alla possibilità di seguire il proprio programma preferito in giardino, in campeggio, o per esempio in qualsiasi stanza della propria casa, senza per forza restare in salotto.

E non solo TV, ormai ci sono schermi portatili che hanno funzionalità touch, per garantire l’utilizzo di piattaforme di streaming, ad esempio, hanno supporti ergonomici per facilitare il trasporto, hanno metodi di ricarica più semplici e possono essere delle dimensioni più disparate. E no, non sono più solo i vecchi modelli con l’antenna.

Insomma, esistono tante tipologie di TV portatili. Ma come scegliere un TV da viaggio? Ecco i fattori da prendere in considerazione prima di procedere all’acquisto!