LG ha voluto dimostrare come usare l'IA può essere semplice e accessibile per tutti, anche per chi non è esperto di tecnologia. Nell'area "Second Youth Home" sono stati presentati diversi scenari di utilizzo di ThinQ ON, evidenziando quanto sia versatile e la naturalezza con cui può essere integrato nelle attività quotidiane.

L'IA, non a caso, può eseguire automaticamente alcune azioni sulla base delle conversazioni con l'utente. Per esempio, al termine di un ciclo di lavaggio, ThinQ ON può impostare l'asciugatrice sul programma "Active wear". Oppure, può prenotare un taxi e calcolare il tempo necessario per raggiungere una destinazione in base agli appuntamenti segnati in agenda. Questa capacità di dialogo rende la tecnologia di LG adatta anche alla terza età, solitamente meno propensa all'utilizzo di dispositivi smart.