Addio scomodità con LG StanbyME, lo schermo smart personale sempre al tuo fianco

Versatilità è la parola d'ordine di LG StanbyME. Se vuoi guardare un film avvolto in una coperta, seguire un tutorial di cucina mentre prepari il pranzo, o rilassarti in vasca con la tua serie TV preferita, StanbyME è il tuo schermo personale che rende ogni azione più semplice e funzionale.

La sua batteria integrata offre fino a 3 ore di autonomia, permettendoti di godere di tutti i tuoi contenuti anche lontano da una presa di corrente.

Ma c'è di più: grazie alla funzione NFC, puoi fare lo screen mirroring e condividere lo schermo del tuo smartphone o tablet Android con un semplice gesto. L'interfaccia intuitiva fornita dal sistema operativo webOS 22 ti offre un accesso semplice e immediato alle tue app di intrattenimento preferite e alla navigazione web, direttamente dallo schermo del tuo StanByME.

Questa feature è particolarmente utile non solo per le videochiamate, ma anche per fare live, video e contenuti per i social network. Infatti, StanbyME offre un alloggiamento magnetico per il tuo smartphone che può essere fissato in quattro diverse posizioni, garantendo sempre la migliore inquadratura!

Ma le possibilità non finiscono qui: StanByMe può aiutarti anche sul lavoro! È ideale anche come schermo per presentazioni in ufficio oppure per lo smart working, come secondo schermo per il tuo laptop.