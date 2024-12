L’ottimizzazione degli spazi è il primo passo per l’arredamento di una cucina piccola. Una progettazione accurata permette di sfruttare ogni centimetro, rendendola funzionale e ordinata.

1. Scegli mobili multifunzionali

Per non perdere ogni centimetro disponibile scegli mobili multiuso, come isole con cassetti e ripiani o scaffali aperti per riporre utensili e ingredienti. I mobili a tutta altezza sono ideali per sfruttare le pareti fino al soffitto, mentre i contenitori impilabili aiutano a organizzare lo spazio verticale. Lo spazio al di sopra dei pensili, spesso inutilizzato, può essere usato per creare dispense con contenitori dove riporre oggetti e utensili che non utilizzi spesso. Opta per armadi sospesi e mensole per avere più superficie libera a terra.

2. Sfrutta gli angoli e le nicchie

Gli angoli normalmente trascurati o sottovalutati, possono invece diventare spazi preziosi per riporre pentole, padelle o altri accessori. Prendi in considerazione scaffali angolari o mobili con cassetti estraibili per accedere facilmente anche alle zone più difficili e migliorare l’organizzazione degli spazi.

3. Usa porte scorrevoli

Non occupano superficie e permettono di usare tutta l’area della parete per poggiare altri mobili o mensole.

4. Disposizione a L

In una cucina piccola e quadrata, la disposizione a "L" è una delle soluzioni più efficaci, permette infatti di sfruttare due pareti adiacenti, lasciando lo spazio centrale libero per muoversi comodamente. Se la cucina è abbastanza alta, utilizza le pareti per inserire mensole o ganci per utensili e piccoli elettrodomestici.

5. Disposizione lineare o a U

Un’ottima alternativa per arredare una cucina piccola e stretta è la disposizione su una sola parete o a U. Con la disposizione lineare, tutti gli elementi della cucina sono organizzati su una parete, riducendo l’ingombro e permettendo uno spazio di movimento fluido. Se scegli la disposizione a U, assicurati di avere almeno 1,5 metri di spazio tra le due pareti opposte per facilitare il passaggio.