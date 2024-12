Arredamento glamour: consigli di stile 

La scelta di mobili il più possibile sontuosi e imponenti è fondamentale per ricreare un’atmosfera glamour in casa.

• Divani e poltrone: opta per modelli rivestiti in velluto o pelle, preferibilmente in colori scuri o gioiello, come il blu notte, il viola o il verde smeraldo. Per un tocco ancora più glamour, cerca modelli con borchie, dettagli in ottone o gambe dorate.

• Tavoli e sedie: i tavoli con ripiani in vetro o marmo, finiture dorate e basi in metallo dorato o argentato, sono la scelta giusta per rendere appariscenti e luminosi i vari ambienti della casa. Sedie con schienali decorati e tessuti pregiati come il velluto completano l’effetto.

• Letti: scegli letti king size o di forma circolare, meglio se con una testiera imbottita, magari in velluto; cuscini e coperte dalle trame sfavillanti ricreeranno una perfetta atmosfera di lusso.