Prima di vedere quali cartoni animati educativi scegliere in base all’età dei bambini vale la pena parlare dell’utilizzo dei TV per i più piccoli. In linea generale, sarebbe bene evitare di “posizionare” dei bambini al di sotto dei 12 mesi di fronte a uno schermo; di certo, però, questo diventa parecchio difficile nel caso in cui in casa ci siano dei fratellini e delle sorelline più grandi! In tutti i casi, per i bimbi più piccoli, sarebbe sempre bene concedere delle sessioni brevi davanti al TV: sotto ai 24 mesi, in genere, si parla di sessioni di circa 20 minuti al giorno, durata che peraltro coincide con la durata di tanti episodi di cartoni educativi per bambini.

Un uso ragionato e moderato del televisore, avendo cura di scegliere i cartoni animati più adatti all’età dei figli, permette ai genitori di avere qualche minuto libero per “riprendere fiato”, per rispondere un’e-mail o per preparare la cena. Allo stesso tempo, però, guardare i cartoni educativi insieme ai bambini può essere un’ottima occasione per dialogare col bambino, fare domande e stimolare la sua capacità di raccontare. Vediamo ora i cartoni animati educativi indicati per i bambini da 1 a 5 anni!