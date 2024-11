Alcune lavatrici a centrifuga variabile consentono di regolare la velocità di rotazione del cestello. Rispetto ai modelli tradizionali, che offrono solo l’opzione turbo oltre alla centrifuga standard, queste macchine permettono di scegliere il numero di giri al minuto (a intervalli di 200 giri al minuto).

Una centrifuga lenta a 400 giri al minuto è indicata per i tessuti che possono rovinarsi facilmente; rimuove infatti l’acqua in eccesso senza esercitare una forza eccessiva. Questa regolazione è raccomandata per tessuti delicati come lana, seta e lino, utilizzati per indumenti come le camicie, i top e i maglioni. Tuttavia, per alcuni indumenti in lana o seta particolarmente delicati è possibile anche disattivare la centrifuga.

Una centrifuga della lavatrice a 600 giri al minuto è preferibile anche per collant, lingerie e costumi da bagno realizzati in lycra o in poliestere, per non correre il rischio di sfilacciare i tessuti. I capi delicati possono comunque essere protetti durante la centrifuga per evitare qualsiasi pericolo, utilizzando un apposito sacchetto microforato per la lavatrice con lo scopo di preservarli dagli impatti con le pareti del cestello.

La velocità media della centrifuga è di 800/1.000 giri al minuto. Questa regolazione è quella standard, da utilizzare ad esempio per la biancheria e i capi in cotone che supportano una centrifuga di 1.000 giri al minuto senza particolari problemi. Una velocità della centrifuga superiore a 1.000 giri al minuto, invece, può essere usata per alcune esigenze specifiche, ad esempio per rimuovere bene l’acqua in eccesso dai jeans.