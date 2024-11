LG ha pensato anche a chi usa il proprio televisore per giocare: il nuovo webOS 2023 ha un hub di gioco dedicato, permette di accedere a servizi di cloud gaming come Amazon Luna e di godere di sessioni di gioco fluide in streaming in 4K a 60 fps attraverso NVIDIA GeForce NOW. Questo è il servizio di cloud gaming di NVIDIA che consente di sfruttare l’ecosistema dei giochi per PC grazie allo streaming con prestazioni di prim’ordine garantite dalla tecnologia NVIDIA GeForce RTX. Potrai giocare ai tuoi titoli preferiti per PC che hai già acquistato dai più famosi negozi digitali con milioni di altri giocatori, compresi molti dei giochi free-to-play più giocati come Fortnite e Apex Legends.

I membri di GeForce NOW Ultimate potranno godere di uno streaming con risoluzione fino a 4K e 60 fps sui televisori LG supportati, con una latenza ultra-bassa che rende l’esperienza di gioco molto simile a quella in locale. Per poter utilizzare GeForce NOW è necessario l’abbonamento al servizio e un controller compatibile; per sfruttare la qualità 4K a 60 fps, NVIDIA richiede una velocità della connessione internet di almeno 40 Mbps.