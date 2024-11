Con la lavatrice giusta è possibile lavare il cashmere senza preoccupazioni, seguendo alcuni semplici ma importanti accorgimenti. Innanzitutto, è consigliabile inserire l’indumento al rovescio nel cestello. In questo modo sarà più protetto durante il lavaggio, con meno rischi di rovinarlo. Per una maggiore protezione è possibile usare un’apposita busta per il bucato, un sacchetto in microfibra per capi delicati.

A questo punto bisogna aggiungere il detersivo nella vaschetta della lavatrice, usando un detergente neutro per lana e inserendo solo una piccola quantità di prodotto, per rispettare l’ambiente ed evitare una schiuma eccessiva che potrebbe danneggiare queste fibre nobili. Per lavare il cashmere in lavatrice bisogna scegliere un programma breve a bassa temperatura, non superiore a 30°C, in genere optando per il programma per capi delicati o per la lana, ossia il programma “lavaggio a mano”.

Per preservare i vestiti in cashmere è preferibile escludere la centrifuga, in quanto non strettamente necessaria, oppure ove non fosse possibile va impostata una centrifuga lenta e poco potente non oltre i 400 giri. Per eliminare l’acqua in eccesso è possibile ricorrere a un piccolo trucco, ossia stendere il capo su un asciugamano morbido e arrotolarlo delicatamente per poi lasciarlo asciugare steso orizzontalmente lontano dalla luce del sole e da fonti di calore come i termosifoni.

Quando il capo in cashmere è asciutto va stirato usando un calore medio, coprendo l’indumento con un telo per non danneggiarlo con il contatto diretto tra il ferro da stiro e le fibre. Infine, si può conservare il capo nella sua busta di protezione con un prodotto antitarme. Al contrario, bisogna evitare alcuni errori che possono rovinare il cashmere, come ad esempio quello di lavare questo tessuto con un ciclo caldo, di utilizzare il candeggio in lavatrice e di lasciare l’indumento appeso ad asciugare.