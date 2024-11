Come lavare i cuscini in lavatrice senza rovinarli

Non tutti i guanciali sono uguali e non tutti possono essere lavati allo stesso modo. I cuscini più comuni sono quelli in fibra di poliestere, ma sono diffusi anche quelli in piuma, in lattice o in lana, ognuno con un metodo di lavaggio differente.

Ma in cosa si differenzia il lavaggio? Il comune cuscino in fibra di poliestere potrà essere direttamente inserito nell'oblò della lavatrice mentre, nel caso dei guanciali in piuma d'oca, è sempre meglio sbatterli un po' prima di metterli in lavatrice, per eliminare la polvere raccoltasi nel tempo.

Nel caso di cuscini ingialliti, invece, può essere utile aggiungere 100 millilitri di candeggina delicata direttamente nel cestello, per poi aggiungere il detersivo – nell'apposita vaschetta – e avviare un lavaggio delicato, a 40 gradi e centrifuga moderata.

Ma vediamo ora quali sono precisamente gli step da seguire per lavare al meglio i cuscini in base al tipo di materiale e alla tipologia di guanciale.