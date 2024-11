Per la pulizia ordinaria dei pavimenti in marmo basta l’utilizzo di un panno umido bagnato con acqua tiepida, con il quale rimuovere la polvere e la sporcizia in modo non aggressivo senza danneggiare la superficie. In questo caso è preferibile usare dell’acqua distillata, per evitare che il calcare contenuto nell’acqua di rubinetto causi la formazione di aloni che possono macchiare la superficie del pavimento.

In alternativa è possibile acquistare dei prodotti specifici per pulire il marmo, tra cui detergenti delicati e prodotti con una formulazione apposita per smacchiare o lucidare il marmo. Bisogna invece prestare attenzione ai rimedi fai da te, ad esempio l’impiego di bicarbonato di sodio, dell’acqua ossigenata e del sapone di Marsiglia, poiché un errore nel composto o nell’applicazione può compromettere il rivestimento.

La soluzione migliore per un pavimento in marmo è pulirlo sempre con un panno umido e ben strizzato usando dell’acqua distillata, usando dei prodotti specifici in caso di macchie o sporco più difficile da rimuovere, ma rispettando sempre le indicazioni riportate sulla confezione. L’aggressività dei prodotti, inoltre, va scelta in base all’entità dello sporco, evitando di utilizzare un prodotto eccessivamente aggressivo ove non necessario.