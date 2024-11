Quali sono gli step da seguire per una buona ed efficace pulizia del cotto? Antico, naturale, semplice e affascinante, il pavimento in cotto è un elemento molto utilizzato nelle case italiane e viene usato da sempre sia per gli interni che per gli esterni.

Per decenni il cotto è stato legato ai soli ambienti rustici, o magari ai più antichi palazzi dei nostri centri storici. Negli ultimi anni, però, il cotto viene utilizzato sapientemente anche in ambienti più moderni, o persino minimal, per creare degli affascinanti contrasti. Soprattutto nelle case del centro Italia, è normale trovare il cotto un po’ ovunque: nei pavimenti interni come in quelli esterni, ma anche per le soglie degli infissi.

Ma come pulire un pavimento in cotto in modo efficace, senza rischiare di rovinarlo? Questo materiale, nel tempo, è sempre più considerato “difficile da pulire”. Ma è davvero così? In effetti, no: semplicemente, la pulizia del cotto richiede delle attenzioni diverse rispetto a quella dei “normali” pavimenti in piastrella.