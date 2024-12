Il metodo più rapido per streammare su Twitch da Pc è quello di usare Twitch Studio, l’app di streaming gratuita messa a disposizione dalla stessa piattaforma che permette di effettuare delle live in maniera semplice e intuitiva.

Grazie alla sua configurazione guidata rappresenta lo strumento ideale soprattutto per gli streamer alle prime armi. È disponibile sia per Windows che per Mac e offre tutto quello che serve per cominciare, dalla funzione chat per commentare in diretta e interagire con la community agli sfondi personalizzati.

Per scaricarlo ti basterà collegarti al sito ufficiale e scaricare il file di installazione, cliccare sul tasto “Continua” e poi su “Attiva e Autorizza” per collegare account e dispositivo a Twitch Studio. Partirà a questo punto la configurazione guidata e successivamente il test per verificare che microfono e webcam funzionino correttamente.