Un aspetto importante da tenere in conto quando si parla di consumi di una lavastoviglie è la classe energetica, uno standard europeo che suddivide questi elettrodomestici in 7 classi in base al consumo di elettricità per 100 cicli di lavaggio: si va dalla classe A (la migliore) alla G (la peggiore). Una lavastoviglie di classe A è ovviamente la più efficiente, in quanto consuma meno energia per il lavaggio delle stoviglie rispetto allo stesso programma di una lavastoviglie di una classe inferiore.

La classe energetica viene riportata all’interno dell’ etichetta energetica della lavastoviglie, un documento in cui viene indicato anche il consumo elettrico espresso in kWh per ogni 100 cicli. Per esempio, ecco quali sono i consumi della lavastoviglie in base alle diverse classi energetiche:

una lavastoviglie di classe G consuma oltre 100 kWh di energia elettrica per 100 cicli;

una lavastoviglie di classe E consuma circa 95 kWh di energia elettrica per 100 cicli;

una lavastoviglie di classe D consuma intorno a 85 kWh per 100 cicli;

una lavastoviglie di classe C consuma circa 75 kWh per 100 cicli;

una lavastoviglie di classe B consuma intorno a 65 kWh per 100 cicli;

una lavastoviglie di classe A consuma circa 54 kWh per 100 cicli.