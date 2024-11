La scelta di Exeed da parte di LG non è stata casuale; infatti, si tratta del team più in auge del nostro Paese. La rosa è composta da una trentina di giovani videogiocatrici e videogiocatori che negli ultimi anni hanno ottenuto risultati importanti in diverse prestigiose competizioni internazionali, mettendo a segno prestazioni eccezionali in titoli come FIFA, Call of Duty, NBA2K, Rocket League e soprattutto Fortnite.

A ottobre 2021 il club italiano di videogiocatori ha raggiunto un traguardo record, diventando il quinto team più seguito su Fortnite al mondo, con 242.000 ore di visualizzazioni da parte degli appassionati del titolo a livello globale. Per comprendere meglio lo storico risultato basta osservare i team presenti nella top 5 di Fortnite, un gruppo di élite dove si trovano roster come Become Legends, Team Heretics, FaZe e NRG.

Oggi Exeed sta diventando sempre più affermato a livello mondiale, non solo in Italia e in Europa ma anche in Asia e negli Stati Uniti. Nella rosa italiana figurano videogiocatori di grande talento come AyarBaffo, Belusi, Ardi, Artor e Rekins, il più famoso pro-player di Exeed in Italia con una fanbase numerosa e appassionata. Fanno parte del roster anche lo streamer e giocatore professionista Hollywood285, il cui canale Twitch è stato il terzo al mondo nel 2021 per i gameplay di FIFA. Hollywood285 è recentemente diventato anche l’allenatore ufficiale della eNazionale Italiana, ovvero la controparte esport della Nazionale di calcio. Sul Magazine LG saranno presto disponibili anche alcune esclusive interviste ai membri del team: resta sintonizzato!

Nell’immagine: I giocatori Exeed: Rekins e Obrun