1. Mamma ho perso l'aereo. Una pellicola che non manca mai nelle liste dei migliori film di Natale, un grande classico degli anni Novanta. La trama è molto semplice, e scaturisce da una dimenticanza: la famiglia McCallister, in partenza per delle vacanze di Natale, scorda a casa Kevin, un bambino vivace che si trova a dover architettare un piano diabolico per difendere la casa da due banditi. Una commedia divertente dalla ricca atmosfera natalizia, per spettatori di tutte le età.

2. Nightmare Before Christmas. Un film d'animazione ideato da Tim Burton. Il cartone animato prende ispirazione da una poesia dello stesso Burton, e narra le vicissitudini di Jack Skeletron, re del Paese di Halloween, desideroso di portare nel proprio mondo la festa del Natale. Un tale stravolgimento, però, non può non avere degli esiti grandiosi e imprevedibili. Un film d'animazione che piace a grandi e a piccini

3. Miracolo nella 34esima strada. Facciamo riferimento alla pellicola del 1994, remake dell'omonimo film del 1947. Tutto ruota intorno a Kriss Kringle, un uomo dalla barba bianca e dal volto bonario che sostiene senza mezzi termini di essere il vero Babbo Natale. Come convincere l'altra protagonista del film, ovvero la scettica Susan? Questo film è perfetto per costruire l'atmosfera natalizia, andando a scaldare il cuore come poche altre pellicole.

4. Una poltrona per due. Impossibile sfogliare i palinsesti televisivi italiani dei giorni delle feste senza imbattersi in questo film. Il che è quantomeno strano, poiché non si tratta del tipico film natalizio. Eppure. è così: per tantissimi italiani “Una poltrona per due” vuol dire “Natale”. Tutto parte da una scommessa fatta da due miliardari sulla possibilità di scambiare un ricco agente di cambio con un clochard, stravolgendo le vite di entrambi: una volta scoperto l'inganno, i due escogitano un piano per punire i due scommettitori senza scrupoli.

5. Bianco Natale. Passiamo a un film decisamente natalizio, già dal titolo. Bianco Natale è una commedia musicale del 1954, una pietra miliare nella storia del Cinema per avere lanciato il VistaVision, ovvero il formato da 35 millimetri. La storia è semplice: due ex commilitoni decidono di unirsi a due sorelle per un tour di spettacoli natalizi nel Vermont, lì dove il loro ex comandante gestisce un albergo. Scoprono però in fretta che l'uomo versa in gravi difficoltà economiche, e da qui iniziano gli sviluppi che, insieme alle canzoni, hanno reso famosissimo questo film.

6. Love Actually. Passiamo a una pellicola natalizia più moderna, un film di Natale corale che, con un cast davvero eccezionale, porta sullo schermo tante storie diverse, tutte ambientate durante il periodo natalizio, il quale per l'appunto rappresenta l'unico denominatore comune delle diverse narrazioni (in tutto 10). Si parla qui della storia di uno scrittore che si scopre tradito dalla moglie, di una vecchia leggenda del rock che torna in auge con una canzone di Natale, di un manager d'azienda che si abbandona a un flirt con un'impiegata, di un primo ministro che si innamora di una domestica, di un figlio e di un padre che devono superare la perdita della madre e moglie, e di tante altre trame.

7. La vita è meravigliosa. Come sarebbe stato il mondo senza George Bailey, che ha dedicato tutta la propria esistenza ad aiutare gli altri? È questo che ci racconta il film “La vita è meravigliosa”, presentandoci l'intervento del suo angelo custode, che mostra tutto quello che George ha fatto nella propria vita per evitare che questi decida di suicidarsi, peraltro proprio alla Vigilia di Natale. Un grande classico del Natale, girato nel 1946 da Frank Capra.

8. Il Grinch. Chiudiamo con un film di Natale che mette al centro l'antieroe natalizio per eccellenza, il Grinch: proprio la sua presenza, però, permette di celebrare al meglio l'atmosfera di Natale.