Per sfruttare questo metodo di cottura non serve per forza dotarsi di un’apposita friggitrice ad aria. I forni multifunzione da incasso LG mettono infatti a tua disposizione le più differenti modalità di cottura: da quella statica a quella ventilata, ma anche frittura ad aria, cottura sottovuoto e al vapore, per non parlare di grill, lievitazione e modalità pizza. Il forno giusto può quindi trasformarsi nel tuo migliore alleato in cucina: l'unico limite è la tua fantasia.

Per preparare i tuoi piatti fritti ad aria nel forno LG è semplicissimo, perché è sufficiente selezionare la modalità dedicata dal menu, impostare la temperatura e la durata della cottura. Tu dovrai solo mettere le pietanze che desideri friggere ad aria in una pirofila a trama larga oppure direttamente sulla griglia se il cibo è sufficientemente grande. Sotto di essa, ricordati di mettere la leccarda, in modo da raccogliere eventuali grassi in eccesso (ad esempio, quando cucini le ali di pollo fritte). Una volta terminata la cottura e dopo che il forno si è raffreddato, la funzione di pulizia rapida EasyClean ti permetterà di avere un forno splendente in soli 10 minuti e senza usare detergenti.