1. Portabilità

I notebook sono una soluzione leggera e portatile. Se la tua priorità è avere un computer facile da portare con te, il notebook è perfetto per accompagnarti a scuola, a lavoro o durante i viaggi.

2. Versatilità

I notebook sono disponibili in svariate misure e configurazioni, per soddisfare necessità diverse. Che tu abbia bisogno di un dispositivo per le attività quotidiane, per l’intrattenimento, per il gaming o per lavori creativi, molto probabilmente esiste un notebook adatto alle tue esigenze. Sono inoltre disponibili numerosi notebook dal design 2in1 , che possono essere utilizzati tanto come PC portatili, quanto come tablet.

3. Prestazioni

La maggior parte dei notebook è dotata di potenti processori e dischi rigidi. Questo è un aspetto particolarmente importante nel caso di un utilizzo frequente, che sia per il lavoro, lo studio, l’editing o il gaming. Prima di acquistare un notebook è importante fare attenzione ai seguenti elementi, che incidono in maniera significativa sulle sue prestazioni:

RAM:

La RAM di un PC portatile, ovvero la sua memoria, è un fattore molto importante nella scelta di quale notebook comprare, perché influisce sulle operazioni che sarà in grado di svolgere. Per prestazioni ottimali, consigliamo l’acquisto di un notebook con almeno 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

CPU:

La CPU (Central Processing Unit), anche nota come processore, è in un certo senso il cervello del computer. La velocità e potenza della CPU determinano la rapidità e la fluidità del funzionamento del notebook. Dalle operazioni più semplici, come la navigazione su internet e l’elaborazione di testi, a quelle più complesse, come l’editing di video e il gaming ad alta intensità, la CPU gestisce tutti i processi necessari per far funzionare le applicazioni e il sistema operativo del computer.

Scheda grafica (GPU):

La scheda grafica, anche nota come unità di elaborazione grafica (GPU), è una componente fondamentale per la resa di immagini e video. Ci sono due tipologie di GPU: le schede grafiche integrate (iGPU) e quelle dedicate (dGPU). Le prime sono integrate nel processore del notebook, mentre le seconde consistono in un chip separato che permette di gestire le attività grafiche più avanzate.

La scheda grafica è essenziale per il funzionamento fluido dei videogiochi moderni ad alta risoluzione, nonché per lo streaming di contenuti e l’elaborazione di immagini. È inoltre in grado di migliorare le prestazioni generali del sistema del notebook, elaborando i dati per conto della CPU.

4. Durata della batteria

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione per l’acquisto di un PC portatile è la durata della batteria. I notebook sono conosciuti per la loro portabilità, pertanto una batteria dalle buone prestazioni è un requisito fondamentale per lavorare, navigare e guardare contenuti in streaming senza dipendere da una presa di corrente.

5. Qualità del display e dimensioni delle schermo

I notebook sono spesso dotati di un display ad alta risoluzione che regala colori realistici e angoli di visione ampi, migliorando l’esperienza utente e rendendoli ideali per gli utilizzi più disparati, come il lavoro, la visione di serie e film oppure il gaming.

6. Connettività

I notebook, generalmente, offrono diverse opzioni di connettività, tra cui porte USB e HDMI. Ciò permette di connettere facilmente il proprio notebook ad altri dispositivi, come monitor, cuffie, auricolari, speaker o TV.

7. Caratteristiche di sicurezza

Molti notebook sono dotati di funzioni di sicurezza integrate, come lettori di impronte digitali, il riconoscimento facciale o la crittografia hardware, per garantire la sicurezza dei dati in essi contenuti.

8. Espandibilità

Alcuni notebook possono essere sottoposti ad upgrade in maniera semplice e frequente, come l’espansione dello spazio di archiviazione, al fine di offrire all’utente la possibilità di adattare il dispositivo a seconda delle proprie necessità.