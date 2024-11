Milioni di appassionati in tutto il mondo, un giro d’affari di miliardi di dollari e persino una presenza agli ultimi Giochi Olimpici: stiamo parlando di eSport, le competizioni videoludiche di alto livello in crescita esponenziale nel nostro Paese, come in tutto il mondo. Attenzione, non stiamo parlando di semplici videogame: gli eSport si giocano in squadre o singolarmente a livello competitivo all’interno di campionati e tornei con montepremi da decine di migliaia di euro.

In questo contesto emerge un team italiano di giocatori, exeed, che oggi è al primo posto per visibilità e fanbase in Italia e ha raggiunto la Top 5 in Europa per lo stream di gameplay Fortnite sui canali Twitch (la piattaforma di livestreaming dedicata ai videogiochi). Molti sono inoltre i successi raggiunti dai singoli videogiocatori appartenenti a questo team, come Hollywood285, Top Content Creator che nel 2021 è diventato il 3° canale Twitch al mondo per gameplay di FIFA e che proprio quest’anno è diventato l’allenatore ufficiale della eNazionale Italiana, oppure Rekins, punto di riferimento per la fanbase di Fortnite in Italia.