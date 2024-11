Dopo l’inverno è ora di fare il cambio stagione e mettere via la trapunta o il piumone, optando per un coprilenzuolo più leggero. Tuttavia, prima di riporli in attesa del ritorno del freddo, è importante lavare il piumone o la trapunta e igienizzarli senza rovinarli.

Le soluzioni possibili sono due: rivolgersi a una lavanderia per un lavaggio professionale o lavare il piumone in lavatrice per conto proprio. In quest’ultimo caso è fondamentale sapere come fare, per ottenere una pulizia accurata senza rischiare di danneggiare la coperta.

Vediamo come utilizzare la lavatrice per lavare il piumone o la trapunta in modo ottimale, dai programmi che bisogna usare ad alcuni trucchi per ottenere una pulizia impeccabile.