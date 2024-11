Da quest’anno LG Electronics sarà presente in via ufficiale al Campionato Europeo di League of Legends (LEC), mettendo a disposizione dei gamer professionisti le proprie tecnologie di punta per il gaming. LG, infatti, è stata nominata per le stagioni 2022 e 2023 Official Display Partner di LEC, uno dei tornei più importanti nell’ambito degli sport elettronici competitivi.

In occasione della kermesse, LG fornirà i monitor gaming LG UltraGear™, display ultraveloci ad elevate prestazioni in grado di assicurare performance di alto livello anche nelle fasi di gioco più complesse e impegnative. La nuova collaborazione rafforzerà la presenza di LG nel mondo degli eSports, con insight essenziali per continuare a sviluppare prodotti all’avanguardia per appassionati e videogiocatori professionisti.