webOS è un sistema operativo basato su Linux per i dispositivi smart, utilizzato in particolar modo sui TV LG. Noto per l’interfaccia grafica (GUI) intuitiva, webOS consente agli utenti di avviare con facilità e controllare le varie funzioni del TV, scorrere le app, aggiornare le impostazioni e collegarsi ad altri dispositivi compatibili, quali cuffie e altoparlanti. webOS si contraddistingue nel settore degli smart TV per la semplicità d’uso e i servizi interattivi unici sul mercato. L’esperienza offerta è impeccabile e intuitiva, e gli utenti possono accedere ai loro contenuti e funzionalità preferite nella massima semplicità. Le funzioni smart della piattaforma, come i comandi vocali, i consigli personalizzati e le capacità di multitasking, migliorano l’esperienza complessiva di visione, garantendo a webOS di rimanere saldamente in prima linea nel mondo della tecnologia smart TV.

Essendo collegabile direttamente a internet, può essere usato per trasmettere i contenuti in streaming, accedere al cloud LG e persino fare ricerche direttamente tramite browser. Alcuni dispositivi webOS sono inoltre compatibili con gli assistenti digitali come Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home. Infine, è integrato con il riconoscimento vocale e funziona con il telecomando puntatore LG Magic Remote.