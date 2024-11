SC9S

La soundbar SC9S è il modello top di gamma della collezione 2023.La staffa in dotazione - specificamente progettata per i modelli LG OLED C2 e C3 da 55, 65 e 77 pollici - permette di posizionare la soundbar direttamente sotto il TV, in modo da renderla parte integrante del design. Nel caso in cui debba posizionare il TV su un mobile, la staffa dedicata diventa essa stessa il piedistallo del TV; qualora invece volessi appendere il TV al muro, la staffa funzionerebbe da supporto solidale per la soundbar, evitandoti di dover fare dei buchi aggiuntivi nel muro. Inoltre, l’uso della staffa dedicata permette il posizionamento ideale della soundbar per assicurare la migliore esperienza audio.

L’abbinamento con la soundbar SC9S permette inoltre di godere di un’esperienza completamente immersiva grazie a un suono potente e coinvolgente che ti proietta direttamente sulla scena dell’azione. Naturalmente non è necessario avere un TV LG OLED C2 o C3 per godersi le prodezze audio della soundbar SC9S: non si potrà usare la staffa, ma per il resto le funzionalità saranno le stesse.

Parliamo infatti di una soundbar dal suono eccezionale: ben 400 W di potenza, 3.1.3 canali un elegante subwoofer incluso, e grazie alla compatibilità con gli standard Dolby Atmos, DTS:X e IMAX Enhanced porta nel tuo salotto l'audio multicanale che trovi anche nei cinema. Dispone infatti di tre diffusori molto particolari (up-firing): due laterali per un audio immersivo, e uno centrale supplementare che, proiettando il suono verso l'alto, migliorano l'udibilità dei dialoghi nei film e contribuiscono a estendere il palcoscenico sonoro.

Grazie al sistema 4K pass-through, al supporto del Refresh Rate Variabile (VRR) fino a 120 Hz e alla modalità automatica a bassa latenza puoi collegare direttamente la tua console e goderti i tuoi videogiochi con un audio pazzesco. Infine, ha la connettività Wi-Fi integrata per ascoltare la musica in streaming direttamente da servizi come Spotify o Tidal e il Bluetooth per collegare lo smartphone anche quando il TV è spento.

