LG ha una vastissima offerta di monitor per rispondere a qualunque esigenza, sia di tipo professionale, sia per l’utilizzo casalingo o per il gaming. Puoi scegliere il monitor più adatto a te: dagli schermi compatti con risoluzione Full HD a quelli da 34 pollici di diagonale e risoluzione 4K; da quelli in formato 21:9, anche curvi, a quelli che permettono di essere utilizzati come TV ; da quelli pensati appositamente per i videogiochi (con dotazioni tecniche d’eccellenza) a quelli ideati per essere affiancati allo schermo del tuo laptop o ancora quelli che puoi scegliere di appendere in un attimo, per una prestazione o una videocall.

LG ha pensato a una soluzione anche per chi non ha molto spazio sulla scrivania, usa una postazione condivisa o una di tipo dinamica (si deve spostare o mostrare spesso lo schermo a colleghi): l’esclusivo stand Ergo può essere posizionato all'altezza, distanza e angolazione preferite per una fantastica esperienza d’uso con una postura sempre ergonomicamente corretta. Con i monitor LG Ergo è possibile, infatti, ruotare lo schermo orizzontalmente, alzarlo, abbassarlo, inclinarlo a piacere e persino ruotarlo su sé stesso di 90° per una visualizzazione verticale dei contenuti.