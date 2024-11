Il microonde è un alleato prezioso in cucina. È ideale per chi desidera un dispositivo che permetta di cucinare in fretta, senza perdere tempo prezioso, ma anche per chi non vuole sporcare troppe stoviglie e pentole durante le preparazioni. Con il microonde, infatti, i cibi possono essere cotti o riscaldati negli stessi piatti che verranno poi usati per il consumo, a patto ovviamente che presentino l’apposito simbolo per la cottura al microonde.

Ma non è tutto qui: il microonde permette di cucinare in modo sicuro, non avendo a che fare né con il gas, né con le fiamme, né con superfici roventi, di scongelare i cibi senza rovinarli e anche di cucinare preservando le proprietà nutritive degli alimenti. I microonde più moderni, come quelli di LG, presentano inoltre funzioni aggiuntive e interessanti, come la cottura a vapore, il grill e persino la funzione lievitazione.

Per utilizzare in modo corretto ed efficace questi dispositivi e sfruttare tutte le funzionalità, è però necessario sapere cosa indicano i singoli simboli riportati sul microonde.

Ecco, quindi, una guida all’utilizzo del microonde, dove troverai il significato dei simboli del microonde, per non avere più dubbi.