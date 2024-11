Quali sono le possibili soluzioni per una lavanderia piccola in casa quanto a posizionamento? Non ci sono regole fisse, se non la presenza dei collegamenti per l'acqua, necessari per la lavatrice. Esaudito questo prerequisito, è possibile posizionare la lavanderia pressoché ovunque.

In una stanza dedicata, in un angolo all'interno del bagno, in corridoio con una lavanderia a scomparsa, in veranda, nel ripostiglio e via dicendo. É bene sapere infatti che la lavanderia può essere a vista oppure completamente schermata, con armadi chiusi o semitrasparenti, con ante a battente oppure scorrevoli.