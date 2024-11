• Less is more: come anticipato, c’è un’innegabile connessione tra stile nordico e minimalismo. In effetti per arredare un appartamento in stile scandinavo vale la regola chiave di chi segue lo stile di vita minimal, ovvero “less is more”. Gli spazi non devono quindi essere riempiti da mobili, le pareti non devono essere interamente coperte da quadri, i piani non devono essere pieni di soprammobili. Il segreto è un appartamento essenziale, ordinato e soprattutto facile e veloce da riordinare e da pulire.

• La presenza del legno: come anticipato, la presenza dei materiali naturali è cruciale nel creare un arredo scandinavo. Il materiale principale è per l’appunto il legno, meglio se lasciato del colore naturale, da utilizzare per il pavimento, i tavoli, le sedie, gli scaffali, e via dicendo.

• Bianco e non solo: a dominare nelle case in stile scandinavo sono i colori che possono riflettere al meglio la luce, naturale e non. Si parla quindi prima di tutto del bianco, con il suo bel contrasto con il legno naturale, ma anche dei grigi chiari, dell’arancione terra e dei toni del beige e del marrone.

• I tessuti giusti: per rendere il giusto grado di calore, gli appartamenti in stile scandinavo presentano sempre una buona dose di tessuti, dalle coperte posizionate sulle poltrone fino ad arrivare ai tappeti. Tra i tessili più adatti per lo stile nordico ci sono la lana, il cotone e il lino.