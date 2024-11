Per il tuo viaggio di lavoro, organizza una valigia leggera con lo stretto indispensabile, senza portare pesi inutili e ingombranti che renderanno difficili i tuoi spostamenti. Per prima cosa, scegli degli outfit adatti al tuo meeting di lavoro: porta con te un completo elegante o un outfit ordinato e sobrio che si adatti al contesto in cui dovrai lavorare. Consigliamo di partire con un outfit comodo e funzionale e indossare l’outfit per l’incontro solo prima del meeting di lavoro, per non rischiare di rovinarlo in viaggio.

Inoltre, disponi gli abiti in valigia avendo cura di non spiegazzarli. In caso di necessità, puoi pensare di portare un piccolo ferro da stiro da viaggio. Non dimenticare ovviamente la biancheria per i giorni in cui starai via e un paio di scarpe di ricambio per le emergenze.

Nella tua valigia inoltre non può mancare il beauty case con i prodotti per la cura della persona: se viaggi in aereo ricorda di portare solo contenitori da massimo 100 ml, chiusi ermeticamente.