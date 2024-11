In questa guida spieghiamo come richiedere assistenza tecnica sul tuo prodotto LG, avere un' idea approssimativa del tempo che la richiesta di supporto o riparazione può richiedere, e cercare di rispondere a qualsiasi altro dubbio a riguardo. Come procedere Prima di chiedere un intervento in garanzia, consulta innanzitutto la nostra libreria di supporto o le guide e soluzioni per ottenere consigli e suggerimenti. Non hai risolto e vuoi inoltrare richiesta di supporto o riparazione?

Puoi farlo, per il tuo prodotto LG in garanzia (e fuori garanzia), e monitorarne quindi lo stato.

Innanzitutto, seleziona dal menu sottostante, quale servizio di assistenza si applica al tuo dispositivo LG:

Dettagli del processo di riparazione LG

Come funziona il processo di riparazione a domicilio?

Il prodotto da riparare passerà attraverso diverse fasi.

1. Richiesta (CNU) Una volta che avrai completato e inviato il modulo di richiesta riparazione, verrà creata una pratica di richiesta CNU che verrà presa in carico dai nostri operatori (entro 24 ore, festivi esclusi).

2. Riparazione (RNU) Dopo aver ricevuto la tua richiesta, uno dei nostri agenti ti contatterà per ottenere ulteriori informazioni sulla richiesta di riparazione e per offrire possibili soluzioni.

Se viene confermato che il prodotto necessita di una riparazione definitiva, l' agente creerà un ticket di riparazione RNU, concordando con te tutti i dettagli per metterti in contatto con il tecnico.

3. Completamento (RNU) Una volta che il prodotto è stato riparato, l' RNU passerà allo stato COMPLETATA.

Riceverai via email il numero di CNU, ad esempio: CNU161003818390

Non confondere questo numero CNU con la riparazione, perché non è la stessa cosa. La CNU è una richiesta, che deve essere rivista e confermata da un agente per creare una riparazione.



Domande frequenti per questo passaggio:

- Vi ho contattati telefonicamente per richiedere la riparazione, non ho la CNU?

In questo caso, l'agente ti assegnerà un numero di riparazione RNU direttamente, senza passare attraverso la richiesta CNU.

- Ho richiesto una riparazione sul web ma nessuno mi contatta.

I nostri operatori cercheranno di contattarti telefonicamente più volte (esclusa domenica e i giorni festivi), ma se non ci riusciranno, chiuderanno la richiesta e dovrai crearne una nuova. Ti consigliamo di attendere almeno un giorno lavorativo prima di sollecitare la richiesta.

- Nel mio account LG sul sito web la richiesta non viene visualizzata.

Se ci hai contattati telefonicamente per aprire la richiesta di riparazione o l’ hai creata senza accedere al tuo account, non sarà possibile visualizzarla all’ interno del tuo account personale.



Ad esempio: RNU160913028889

L' operatore ti fornirà tutte le informazioni necessarie, relative ai passaggi successivi nei tempi congrui (solitamente dovrai essere ricontattata/o dal tecnico nei giorni seguenti per confermare con lui un' appuntamento).

Se utilizzi la pagina di verifica dello stato di riparazione, potrai vedere lo stato dell' RNU: IN CORSO.



Domande frequenti per questo passaggio:

3. Completamento (RNU) Una volta che il prodotto è stato riparato, l' RNU passerà allo stato COMPLETATA.

Se, al contrario, la riparazione viene annullata o messa in sospeso per qualche motivazione eccezionale, passerà allo stato CANCELLATA.

Non preoccuparti, comunque: questo stato non indica che sicuramente la tua richiesta non verrà gestita da parte del supporto LG. In questo caso, non allarmarti e contattaci per avere ulteriori informazioni in merito.







Domande frequenti per questo passaggio:

- La mia richiesta appare come CANCELLATA.

Per qualche ragione, la riparazione del tuo prodotto o è stata respinta o, in taluni casi sono in corso ulteriori azioni da parte del nostro supporto. Siamo comunque a disposizione per ogni tipo di chiarimento dovessi necessitare.

Controllare lo stato della riparazione

Ti consigliamo di utilizzare la pagina di verifica dello stato della riparazione, che ti consentirà di conoscere rapidamente a che punto è la riparazione.

Nella pagina puoi accedere con il tuo account LG e vedere le tue richieste, o anche controllare lo stato senza un account LG, inserendo alcune informazioni relative alla tua richiesta.



Quanto può durare un intervento di riparazione?

È molto difficile dare una stima esatta della durata, poiché il processo dipende da molti fattori. Ma ti diamo scadenze approssimative.



IMPORTANTE: si parla sempre di giorni lavorativi.



Assegnata (RNU)

• La riparazione verrà effettuata sempre in tempi congrui e il più velocemente possibile

• Possibili motivi di allungamento dei tempi previsti: l' agente non è stato in grado di contattarti (informazioni di contatto errate, non hai risposto alla chiamata del nostro call center, giorni festivi). Ricordati di fornire i dati più accurati possibili per evitare ritardi. L’ operatore annullerà la richiesta se dopo diversi tentativi non è riuscito a contattarti.



In corso (RNU)

• Possibili motivi di allungamento dei tempi previsti in questa fase: il tecnico non è riuscito ancora a chiamarti e fissare un appuntamento (riparazione a domicilio), il prodotto non è ancora arrivato al centro di riparazione (riparazione presso casa madre), è stata fatta una richiesta di pezzi di ricambio, il difetto da te indicato non è stato riscontrato...



Annullata (RNU)

• La riparazione è stata annullata per qualche motivo: il guasto è stato risolto, non vuoi procedere con la riparazione ...



Completata (RNU)

• Durata approssimativa: immediata nelle riparazioni a domicilio o un tempo superiore in caso di riparazioni presso casa madre.

• Motivi del ritardo: problemi nella spedizione del prodotto riparato.