Il programma “Vip Program” (nel seguito, “Programma”) di LG Electronics Italia S.p.A. (nel seguito “LG Electronics”) è un programma che consente agli acquirenti del sito lg.com/it (nel seguito, “Sito”) di accedere a promozioni e offerte speciali.

L’accesso al Programma è subordinato alla libera determinazione di LG Electronics, che si riserva di concederlo a propria discrezione a determinati utenti o categorie di utenti.

L’accesso al Programma è riservato ai soli utenti titolari di un account attivo LG, creato mediante la procedura reperibile all’url https://www.lg.com/it/my-lg, e che abbiano accettato le presenti condizioni. La cancellazione dell’account, per qualsivoglia motivo, determina automaticamente la revoca dell’accesso al Programma.

L’usufruizione di ogni tipo di condizione particolare o benefit nell’ambito del Programma è subordinata alla effettiva attivazione e sussistenza delle stesse così come indicato di volta in volta all’interno del Sito. L’attivazione di tali condizioni (ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, sconti, offerte speciali, promozioni o simili) è a totale discrezione di LG Electronics e la mera adesione di un utente al Programma non dà di per sé titolo a pretendere alcuna prestazione in tal senso da parte di LG Electronics.

LG Electronics si riserva di inibire, sospendere, modificare o revocare il Programma e/o l’accesso allo stesso ad uno o più utenti, in ogni momento, per qualsivoglia motivo e senza preavviso. Dal momento che il Programma può comportare la concessione di condizioni di acquisto di prodotti in regime di maggior favore rispetto a quanto abitualmente reperibile sul mercato, l’utente è consapevole che la sua ammissione al Programma configura un trattamento preferenziale dettato da esigenze contingenti che non può essere esteso ad un numero indefinito di soggetti. Per questo motivo, anche al fine di preservare l’esclusività e l’efficacia del Programma, l’utente si impegna a mentenere il più stretto riserbo e a non divulgare a terzi alcuna informazione in merito al Programma, ivi compresa la sua esistenza, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a prezzi, offerte e condizioni di vendita.

Per quanto qui non disciplinato, si rimanda alle condizioni generali di vendita e ai termini d’uso del Sito.

Cliccando sull’apposito flag di accettazione, l’utente accetta completamente ed incondizionatamente le presenti condizioni.