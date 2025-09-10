9/12（金）本格開業の「ニュウマン高輪」に、透過型有機ELサイネージと、マイクロLEDサイネージ「LG MAGNIT」を設置

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ）、本社：東京都中央区）は、2025年9月12日（金）に本格開業するルミネ史上最大規模の「ニュウマン高輪」に、透過型有機ELサイネージ（型番：55EW5G-A）と、マイクロLEDディスプレイ採用の大型デジタルサイネージ「LG MAGNIT」（型番：LSAB009）が設置されましたので、お知らせします。



ニュウマン高輪 South 2Fに設置された「LG MAGNIT」





この度、ニュウマン高輪 North 3Fに設置されたのは、透過型有機ELサイネージ「55EW5G-A」16面を統合した幅6.66m×高さ2.8mの大型サイネージで、当社の透過型有機ELサイネージとしては国内最大の大きさです。有機ELのパイオニアである当社が展開する本製品は、ディスプレイを透過させることによって、空間と調和しながらも、有機ELならではの鮮やかな色彩表現が可能。透過率は38%で、まるで空間に映像が浮かんでいるかのような表示を実現します。また、その希少性から、行き交う人々の目に留まりやすいため、効果的なメッセージの伝達も期待できます。この透過型有機ELサイネージは、シンガポールの代表的な観光名所「ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ」をはじめとする世界各国の施設にも導入されており、デジタルとリアルを融合した空間づくりに活用されています。



一方、ニュウマン高輪 South 2Fに設置されたのは、マイクロLEDディスプレイを採用した幅9m×高さ:2.2mの大型デジタルサイネージ「LG MAGNIT」（型番：LSAB009）で、国内最大級の大きさです。（※1）マイクロLEDを採用したことにより、鮮明な映像表示や高水準の色再現、広視野角を実現します。また、ディスプレイ全面にLG独自のフルブラックコーティングを施しており、コントラストと色精度を向上させると同時に、気になる反射も最小限に抑えるほか、ピクセルそのものを湿気や塵、外部衝撃から保護。商業施設や公共の空間に設置するサイネージとして、最適な仕様を備えています。なお、2025年3月の「ニュウマン高輪」先行開業時にお披露目された大型サイネージ（設置場所：ニュウマン高輪 North 2F）と同一モデルで、国内2例目となります。

当社は今後も、最先端のディスプレイ技術によって開発された多様なデジタルサイネージ製品を通じて、革新的な顧客体験を提供してまいります。

（※1）2025年9月10日（水）時点、日本国内のマイクロLEDディスプレイを採用したデジタルサイネージにおいて。自社調べ。

【製品について】

対象製品：透過型有機ELサイネージ（型番：55EW5G-A）

設置場所：ニュウマン高輪 North 3F





対象製品：「LG MAGNIT」（型番：LSAB009）

設置場所：

ニュウマン高輪 South 2F

ニュウマン高輪 North 2F



ニュウマン高輪 North 2Fに設置された「LG MAGNIT」

ニュウマン高輪 South 2Fに設置された「LG MAGNIT」

