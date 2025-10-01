We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Styler用アロマシート(ライムバジル＆マンダリンの香り)
アロマシートセット位置
STEP 1
庫内下のカバーを取り外します。
STEP 1
STEP 2
カバー裏面からアロマシートケースを取り出します。
STEP 2
STEP 3
アロマシートケースを取り出し、ケースを開いてシートをセットします。
STEP 3
STEP 4
アロマシートがセット出来たら、アロマシートケースをカバー裏面に入れます。
STEP 4
STEP 5
アロマシートケースが入っている面を下にし、カバーを庫内下に戻します。
STEP 5
*画像や動画はイメージです。実際の製品とは異なる場合がございます。
