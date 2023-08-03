スタイリッシュに、スマートに。できるが広がる5G。

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
全てのスペック
主な仕様
-
カラー
-
オーロラグレー / オーロラホワイト
-
サイズ（高さ×幅×厚さ）
-
本体のみ：約167×74×7.9/㎜ LGデュアルスクリーン装着時：約174×85×14.4/㎜
-
SIMサイズ
-
nanoSIM
-
質量
-
本体 : 約180g LGデュアルスクリーン装着時 : 約309g
-
OS
-
Android™ 10
-
CPU
-
2.4GHz+1.8GHz オクタコア
-
メモリ
-
ROM 128GB / RAM 6GB
-
外部メモリ
-
microSDXC™(最大1TB)
-
ディスプレイ
-
本体：約6.8インチ／フルHD+（2460×1080ドット） LGデュアルスクリーン：約6.8インチ／フルHD+（2460×1080ドット）
-
カメラ有効画素数（外側）
-
標準：約4800万画素/f1.8 深度：約500万画素/f2.4 広角：約800万画素/f2.2
-
カメラ有効画素数（内側）
-
約1,600万画素（f1.9）
-
最大速度
-
5G：下り2.1Gbps/上り218Mbps 4G(LTE)：下り1.1Gbps/上り131.3Mbps
-
バッテリー
-
4,300mAh
外部接続
-
USB Type C
-
○
その他機能
-
防水
-
○
-
防塵
-
○
-
ハイレゾ
-
○
-
生体認証
-
指紋認証
-
ワイヤレス充電（Qi）
-
○
-
おサイフケータイ
-
NFC（FeliCa搭載）
-
VoLTE
-
○
-
VoLTE（HD+）
-
○
通信方式
-
4G LTE
-
○
-
3G
-
○
-
GSM
-
○
通信事業者
-
docomo
-
○
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中