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スタイリッシュに、スマートに。できるが広がる5G。

仕様

レビュー

サポート

スタイリッシュに、スマートに。できるが広がる5G。

L-52A

スタイリッシュに、スマートに。できるが広がる5G。

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プリント

全てのスペック

主な仕様

カラー

オーロラグレー / オーロラホワイト

SIMサイズ

nanoSIM

サイズ（高さ×幅×厚さ）

本体のみ：約167×74×7.9/㎜　LGデュアルスクリーン装着時：約174×85×14.4/㎜

質量

本体 : 約180g　　LGデュアルスクリーン装着時 : 約309g

OS

Android™ 10

CPU

2.4GHz+1.8GHz オクタコア

メモリ

ROM 128GB / RAM 6GB

外部メモリ

microSDXC™(最大1TB)

ディスプレイ

本体：約6.8インチ有機ELフルHD+（2460×1080ドット）／LGデュアルスクリーン：約6.8インチ有機ELフルHD+（2460×1080ドット）

カメラ有効画素数（外側）

標準：約4800万画素/f1.8　深度：約500万画素/f2.4　広角：約800万画素/f2.2

カメラ有効画素数（内側）

約1,600万画素（f1.9）

最大速度

5G：下り2.1Gbps/上り218Mbps　　4G(LTE)：下り1.1Gbps/上り131.3Mbps

バッテリー

4,300mAh

外部接続

USB Type C

通信方式

4G LTE

3G

GSM

その他機能

防水

防塵

ハイレゾ

生体認証

指紋認証

ワイヤレス充電（Qi）

VoLTE

VoLTE（HD+）

おサイフケータイ

NFC（FeliCa搭載）

通信事業者

docomo