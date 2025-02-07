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LG gram/17.0インチIPS液晶/Windows 11 Home/インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー/1350g/メモリ 16GB SSD 512GB /最長11時間(動画)/18.5時間(アイドル)長時間駆動
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
楽々持ち運べる大画面
わずか1350gの軽量化を実現。
*記載されている駆動時間はJEITAバッテリ動作時間測定法（Ver. 3.0）に基づいて測定した結果です。使用する環境、使用状況、接続機器、システムの設定等に応じて大きく変わります。 *画像はイメージです。
米国国防総省の厳しい耐久性試験をクリア
*MIL規格に基づいて、KOLAS Labsにて2024年12月実施の試験による。 衝撃・落下テスト：[衝撃]衝撃波形20G 11msecを6方向各3回 計18回 [運送時落下]高さ1220mmから26回(梱包時/床材質：鉄板)/振動テスト：5～500Hzを3方向各1時間 計3時間/高温テスト：[動作時]32℃～49℃で72時間 [保管時]33℃～71℃で168時間/低温テスト：[動作時]-21℃で24時間 [保管時]-25℃で24時間/低圧(高度)テスト：[動作時、保管時] 高度4,572mで1時間/砂塵テスト：砂塵を風速8.9m/sで12時間/塩水噴霧テスト：塩水噴霧24時間、乾燥24時間実施後腐食検査 2回 *データは試験の結果であり、同一の条件において、破損しないこと、故障しないことを保証するものではありません。
美しく、快適なディスプレイ
*画像はイメージです。
フルHDの約2倍もの情報量を表示できる
2560×1600(WQXGA)の高解像度
*画像はイメージです。
正確な色再現
ハリウッドを中心とする映画製作会社で構成されるDCIが定めたデジタルシネマ規格の色域「DCI-P3」を99%カバー。映画製作者が表現したかった色彩を忠実に再現します。
*DCI-P3標準99% *画像はイメージです。
*画像はイメージです。
快適に操作できる
入力デバイス
*画像はイメージです。
第13世代 インテル®
Core™ i5-1334U プロセッサー
CPUには第13世代 インテル® Core™ i5-1334U プロセッサーを搭載。
ドキュメント作成やWebブラウジング、コンテンツ視聴まで快適なパフォーマンスを提供します。
インテル® Core™チップを表示しています。
*画像はイメージです。
最新のWindows OSを採用
Windows11のロゴと背景画像が表示されます。
*記載されている駆動時間はJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.3.0)による測定結果です。使用する環境、使用状況、周辺機器の接続状況等に応じて大きく変わります。 *計測方法については、こちらをご参照ください。 *画像はイメージです。
接続をケーブル1本で
転送、充電、ディスプレイ接続をすべて担う Thunderbolt™ 4。
*Thunderbolt™ ケーブルは別売りです。 *USB PD(Power Delivery)をサポートした機器との接続が必要です。 *付属のアダプターを使用しない場合は、10W以上出力可能な充電機器が必要です。 *画像はイメージです。
*画像・動画はイメージです。
快適に、そして手軽に
イン＆アウト充電
ユニバーサル充電規格
USB PD(Power Delivery)に対応し、LG gramの電源供給と、接続されたデバイスの充電を同時に行うことができます。
*画像はイメージです。
全てのスペック
|製品概要
|シリーズ
LG gram 17
|製品型番
17Z90RU-GA55J
|JANCODE
49-89027-029507
|基本仕様
|オペレーティングシステム
Windows 11 Home
|Microsoft Office
-
|カラー
オブシディアンブラック
|外形寸法
378.8×258.8×17.8 mm
|重量
1350g
|プロセッサー
|プロセッサ
第13世代インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー
|動作周波数
Pコア1.3GHz/Eコア0.9GHz(最大Pコア4.6GHz/Eコア3.4GHz)
|キャッシュメモリ
L3キャッシュ 12MB
|コア数/スレッド数
10コア(2P/8E) / 12スレッド
|メモリ
|容量
16GB
|メモリタイプ
LPDDR4X 4266MHz デュアルチャネル
|グラフィック
|グラフィックアクセラレーター
インテル® Iris® Xe グラフィックス
|ディスプレイ
|サイズ
17.0インチ
|アスペクト比
16:10
|液晶方式
IPS
|解像度
2560×1600(WQXGA)
|表示色
約1677万色(8bit)
|色域
DCI-P3 99%
|垂直走査周波数
60Hz
|輝度
350cd/㎡
|コントラスト比
1,200:1
|外部モニター出力
|HDMI
4096x2160@60Hz / 約10.7億色(10bit)
|USB Type-C™
4096x2160@60Hz / 約687億色(12bit)､5120x3200@60Hz / 約1677万色(8bit)
|記憶装置
|内蔵ストレージ
512GB(NVMe™ PCIe4.0x4)
|空きスロット
1(M.2 2280)
|サウンド
|内蔵スピーカー
1.5W+1.5W ステレオスピーカー
|高音質技術
Dolby Atmos®
|出入力端子
|HDMI出力
×1
|USB Type-C™
×2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4) 最大40Gbps)
|USB Type-A
×2(USB 3.2 Gen2x1 最大10Gbps)
|ヘッドホン出力
ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)
|カードスロット
microSDカードスロット
|入力装置
|キーボード
日本語キーボード(104キー/10キー付/バックライト)
|キーピッチ
19.05×18.5mm
|キーストローク
1.65±0.2mm
|ポインティングデバイス
タッチパッド(131.5×82.6mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)
|Webカメラ
HD(720p)
|セキュリティー
|TPM
Software
|通信機能
|無線LAN
Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)
|Bluetooth®
Bluetooth® 5.1
|バッテリー
|AC-DCアダプター
65W (AC 100V-240V 50/60Hz)
|バッテリー容量
80Wh
|バッテリータイプ
リチウムイオン(2セル)
|動作時間(JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0)
11時間(動画再生時)/18.5時間(アイドル時)
|充電時間
最大3時間
|ソフトウェア
|LG Quick Guide
○
|LG Glance by Mirametrix
○
|LG On Screen Display 3
○
|LG Display Extension
○
|LG Lively Theme
○
|Dolby Atmos
○
|マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)
○
|付属品
|AC-DC アダプター・電源コード
○
|インストールガイド
○
|保証書
○
|梱包
|外形寸法
499×307×60 mm
|重量
2.5kg
|省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)
|区分
12区分
|年間消費電力量
23.6kW/h
|達成率
AA
|その他
|保証期間
1年間(バッテリー6か月間)
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