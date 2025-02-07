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LG gram/17.0インチIPS液晶/Windows 11 Home/インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー/1350g/メモリ 16GB SSD 512GB /最長11時間(動画)/18.5時間(アイドル)長時間駆動

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

LG gram/17.0インチIPS液晶/Windows 11 Home/インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー/1350g/メモリ 16GB SSD 512GB /最長11時間(動画)/18.5時間(アイドル)長時間駆動

17Z90RU-GA55J

LG gram/17.0インチIPS液晶/Windows 11 Home/インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー/1350g/メモリ 16GB SSD 512GB /最長11時間(動画)/18.5時間(アイドル)長時間駆動

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LG gram/17.0インチIPS液晶/Windows 11 Home/インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー/1350g/メモリ 16GB SSD 512GB /最長11時間(動画)/18.5時間(アイドル)長時間駆動, 17Z90RU-GA55J
LG gram/17.0インチIPS液晶/Windows 11 Home/インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー/1350g/メモリ 16GB SSD 512GB /最長11時間(動画)/18.5時間(アイドル)長時間駆動, 17Z90RU-GA55J
LG gram/17.0インチIPS液晶/Windows 11 Home/インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー/1350g/メモリ 16GB SSD 512GB /最長11時間(動画)/18.5時間(アイドル)長時間駆動, 17Z90RU-GA55J

主な機能

  • Windows 11 Home
  • 16GB LPDDR4X 4266MHz デュアルチャネルメモリ/NVMe™ 512GB SSD
  • 1350g/最長11時間(動画)/18.5時間(アイドル)長時間駆動/ MIL-STD-810H 耐久性基準 7項目クリア
  • HDMI×1/Thunderbolt™ 4×2 / USB Type-A×2 / ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン出力、マイク入力共用) / microSDカードスロット×1
  • 17.0インチ 2560×1600(16:10)ディスプレイ
  • 第13世代インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー
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LG gramを持って歩いている男がいます。

この一台と､どこにでも｡

*画像はイメージです。

あらゆる機能を備えながらも、変わらない軽さを実現したLG gram

モバイルPCの最高峰へ。

*画像はイメージです。

17インチで1350g

楽々持ち運べる大画面

17.0インチの大画面かつ長時間バッテリーを搭載しながら、
わずか1350gの軽量化を実現。

17インチ

2560×1600(16:10)

最長11時間(動画)/
18.5時間(アイドル)

長時間バッテリー

1350g

頑丈かつ軽量

*記載されている駆動時間はJEITAバッテリ動作時間測定法（Ver. 3.0）に基づいて測定した結果です。使用する環境、使用状況、接続機器、システムの設定等に応じて大きく変わります。 *画像はイメージです。

MIL-STD-810H

米国国防総省の厳しい耐久性試験をクリア

航空機のボディなどで使用される軽量かつ頑丈なマグネシウム合金を採用。軽量でありながら優れた耐衝撃性を実現しています。厳しい環境下での使用を想定した米国国防総省「MIL-STD-810H」準拠のテストを7項目クリアしています。

*MIL規格に基づいて、KOLAS Labsにて2024年12月実施の試験による。 衝撃・落下テスト：[衝撃]衝撃波形20G 11msecを6方向各3回 計18回 [運送時落下]高さ1220mmから26回(梱包時/床材質：鉄板)/振動テスト：5～500Hzを3方向各1時間 計3時間/高温テスト：[動作時]32℃～49℃で72時間 [保管時]33℃～71℃で168時間/低温テスト：[動作時]-21℃で24時間 [保管時]-25℃で24時間/低圧(高度)テスト：[動作時、保管時] 高度4,572mで1時間/砂塵テスト：砂塵を風速8.9m/sで12時間/塩水噴霧テスト：塩水噴霧24時間、乾燥24時間実施後腐食検査 2回 *データは試験の結果であり、同一の条件において、破損しないこと、故障しないことを保証するものではありません。

16:10 IPSディスプレイ（DCI-P3 99%)

美しく、快適なディスプレイ

作業効率を高める快適な画面

作業効率を高める快適な画面

フルHDの約2倍の表示領域と見やすい16:10の画面

office

作業効率を高める快適な画面

フルHDの約2倍の表示領域と見やすい16:10の画面

フルHDの約2倍の表示領域と見やすい16:10の画面

作業効率を高める快適な画面

フルHDの約2倍の表示領域と見やすい16:10の画面

*画像はイメージです。

フルHDの約2倍もの情報量を表示できる
2560×1600(WQXGA)の高解像度

17.0インチの大画面で、一般的な16:9画面よりも縦長な16:10の縦横比と、約2倍もの情報量を表示できる2560×1600(WQXGA)が見やすく、効率的な作業空間を提供。また、高精細な映像を楽しむことができます。
フルHD 1920x1080解像度とWQXGA 2560x1600解像度の比較

*画像はイメージです。

正確な色再現

ハリウッドを中心とする映画製作会社で構成されるDCIが定めたデジタルシネマ規格の色域「DCI-P3」を99%カバー。映画製作者が表現したかった色彩を忠実に再現します。

幅広い色域をもたらすDCI-P3 99%

*DCI-P3標準99%　*画像はイメージです。

コンパクトな筐体は、機動性と生産性を追求したものです。
コンパクトサイズ

没入感を高める
スリムなデザイン

ベゼルは極限までスリムに、ヒンジ部分はフラットに仕上げました。LG gramの洗練されたコンパクト・薄型設計を実現すると同時に、まるで画面だけがあるようなデザインによって、映像視聴時の高い没入感と、作業時は画面に集中できる環境を提供します。

*画像はイメージです。

快適に操作できる
入力デバイス

快適なタイピング

大きくフラットなキーキャップにより、より正確なタイピングが可能になり、タイプミスを減らすことができます。

キーストロークの改善

深さ1.65mmのキーストロークは、心地よい打鍵感を実現します。

タッチパッドで広々操作

幅13cm以上の大型タッチパッドを採用し、マウスがなくても快適な操作性を提供します。

*画像はイメージです。

第13世代 インテル®
Core™ i5-1334U プロセッサー

CPUには第13世代 インテル® Core i5-1334U プロセッサーを搭載。

ドキュメント作成やWebブラウジング、コンテンツ視聴まで快適なパフォーマンスを提供します。

インテル® Core™チップを表示しています。

*画像はイメージです。

最新のWindows OSを採用

柔軟性と使いやすさを考慮し再設計。セキュリティ、アクセシビリティ、ソーシャル機能のアップグレードにより、画面スペースを最適化し、生産性を向上させます。

Windows11のロゴと背景画像が表示されます。

It shows the scene that users works or watch video from daytime to night time.
80Whのバッテリー

1日の外出ならLG gramだけ持って

最長11時間(動画)/18.5時間(アイドル)の長時間バッテリーを搭載。新素材カーボンナノチューブ採用の高密度バッテリーによって、軽量、コンパクトでありながら80Whの大容量を実現。また負荷の大きい高速充電とは異なり、バッテリーの経年的な劣化も軽減します。

*記載されている駆動時間はJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.3.0)による測定結果です。使用する環境、使用状況、周辺機器の接続状況等に応じて大きく変わります。 *計測方法については、こちらをご参照ください。 *画像はイメージです。

Thunderbolt 4

接続をケーブル1本で

USB3.0の8倍もの最大40Gbpsのデータ転送を実現するThunderbolt 4端子を2ポート搭載。Thunderbolt 4はデータの転送だけでなく最大5Kで60Hz（1秒間に60フレーム）までの映像出力、音声出力、充電（15Wまでの給電対応）をケーブル1本で同時にできます。

転送、充電、ディスプレイ接続をすべて担う Thunderbolt™ 4。

*Thunderbolt™ ケーブルは別売りです。 *USB PD(Power Delivery)をサポートした機器との接続が必要です。 *付属のアダプターを使用しない場合は、10W以上出力可能な充電機器が必要です。 *画像はイメージです。

data_transfer_up_to_40_gb/s icon.

最大40Gbpsのデータ転送

Power Delivery Up to 15W icon.

充電・給電

Up to 5K Display icon.

最大5K@60Hzの映像出力

LG Glance by Mirametrix®
離席時の自動画面ロック機能、画面を見ていないときには画面にぼかしを入れたり、背後に人がいるときは画面上に警告を表示するなどの豊富なセキュリティ対策と、ユーザーの目線が、パソコンからモニターに移動した際、目線の動きに合わせて作業中のアプリケーションやマウスポインターも自動でモニターに移動させる機能など、作業性を高める機能も搭載。

*画像・動画はイメージです。

あらゆる場面、さまざまな場所で

快適に、そして手軽に

イン＆アウト充電
ユニバーサル充電規格

USB PD(Power Delivery)に対応し、LG gramの電源供給と、接続されたデバイスの充電を同時に行うことができます。

ユニバーサル充電規格

*画像はイメージです。

プリント

全てのスペック

製品概要
シリーズ
LG gram 17		製品型番
17Z90RU-GA55J		JANCODE
49-89027-029507		 
基本仕様
オペレーティングシステム
Windows 11 Home		Microsoft Office
-		カラー
オブシディアンブラック		外形寸法
378.8×258.8×17.8 mm
重量
1350g		   
プロセッサー
プロセッサ
第13世代インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー		動作周波数
Pコア1.3GHz/Eコア0.9GHz(最大Pコア4.6GHz/Eコア3.4GHz)		キャッシュメモリ
L3キャッシュ 12MB		コア数/スレッド数
10コア(2P/8E) / 12スレッド
メモリ
容量
16GB		メモリタイプ
LPDDR4X 4266MHz デュアルチャネル		  
グラフィック
グラフィックアクセラレーター
インテル® Iris® Xe グラフィックス		   
ディスプレイ
サイズ
17.0インチ		アスペクト比
16:10		液晶方式
IPS		解像度
2560×1600(WQXGA)
表示色
約1677万色(8bit)		色域
DCI-P3 99%		垂直走査周波数
60Hz		輝度
350cd/㎡
コントラスト比
1,200:1		   
外部モニター出力
HDMI
4096x2160@60Hz / 約10.7億色(10bit)		USB Type-C™
4096x2160@60Hz / 約687億色(12bit)､5120x3200@60Hz / 約1677万色(8bit)		  
記憶装置
内蔵ストレージ
512GB(NVMe™ PCIe4.0x4)		空きスロット
1(M.2 2280)		  
サウンド
内蔵スピーカー
1.5W+1.5W ステレオスピーカー		高音質技術
Dolby Atmos®		  
出入力端子
HDMI出力
×1		USB Type-C™
×2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4) 最大40Gbps)		USB Type-A
×2(USB 3.2 Gen2x1 最大10Gbps)		ヘッドホン出力
ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)
カードスロット
microSDカードスロット		   
入力装置
キーボード
日本語キーボード(104キー/10キー付/バックライト)		キーピッチ
19.05×18.5mm		キーストローク
1.65±0.2mm		ポインティングデバイス
タッチパッド(131.5×82.6mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)
Webカメラ
HD(720p)		   
セキュリティー
TPM
Software		   
通信機能
無線LAN
Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)		Bluetooth®
Bluetooth® 5.1		  
バッテリー
AC-DCアダプター
65W (AC 100V-240V 50/60Hz)		バッテリー容量
80Wh		バッテリータイプ
リチウムイオン(2セル)		動作時間(JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0)
11時間(動画再生時)/18.5時間(アイドル時)
充電時間
最大3時間		   
ソフトウェア
LG Quick Guide
LG Glance by Mirametrix
LG On Screen Display 3
LG Display Extension
LG Lively Theme
Dolby Atmos
マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)
 
付属品
AC-DC アダプター・電源コード
インストールガイド
保証書
 
梱包
外形寸法
499×307×60 mm		重量
2.5kg		  
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)
区分
12区分		年間消費電力量
23.6kW/h		達成率
AA		 
その他
保証期間
1年間(バッテリー6か月間)		   

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