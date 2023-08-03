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映像専門家特化の高精細4Kモニター
LG UltraFine™ Displayモニター
※画像はイメージです。
創造性が花開く
デザインに深みを与え、創造性をさらなる高みへ。
美しい画質
31.5インチ IPS 4Kディスプレイ
3840×2160
緻密で正確な色彩
DCI-P3 98% (標準値)
VESA DisplayHDR™ 400
ユーザーの利便性
AMD FreeSync™
高さ、ピボット、傾きの調節が可能なスタンド
※コントラスト比1000:1の従来製品と比較した場合。
※画像はイメージです。
※輝度：400cd/㎡（標準値）、色域：DCI-P3 98%（標準値）
※キャリブレーションセンサーは別売です。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
クリエイターの作業性を追求
※画像内のソフトウェアは別売りです。
※画像はイメージです。
※ソフトウェアとCalibration Sensorは別売りです。
※最新のLG Calibration Studioソフトウェアをダウンロードするには、https://www.lg.com/jp/support/にアクセスしてください。
※画像はイメージです。
マルチ端子で
クリエイターの使いやすさを追求
映像＋音声入力、データ転送、接続機器の充電※1(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。
また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。
※1: USB PD(Power Delivery)に対応した機器との接続が必要です。
※ 本製品はUSB Type-Cケーブル､DisplayPortケーブル､HDMIケーブル､USB2.0ケーブル(A-B)､電源コードが付属しています。それ以外の接続時は別途ケーブルをお求めください。
※ 画像はイメージです。
※ 画像はイメージです。
※ OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
※ OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※ 使用するPCによっては、上記の機能は正常に動作しない場合があります。
姿勢や環境に合わせた
自在な配置
設置はとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。
110mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
※画像はイメージです。
仕様
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前：-5ﾟ～後：20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90ﾟ)
全てのスペック
液晶パネル
-
アスペクト比
-
16:9
-
輝度(標準値)
-
標準値400cd/㎡
-
色域
-
DCI-P3 98%
-
コントラスト比(標準値)
-
2,000:1
-
表示色
-
約10.7億色
-
有効表示領域（幅x高さ）
-
697×392(mm)
-
パネル・タイプ
-
IPS
-
画素ピッチ
-
0.18159×0.18159(mm)
-
解像度
-
3840×2160
-
応答時間（標準値）
-
5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
-
画面サイズ
-
31.5インチ
-
表面処理
-
アンチグレア
-
視野角(水平/垂直)
-
178°/ 178°(CR≧10)
垂直走査周波数
-
HDMI
-
50-60Hz(FreeSync適用時：40-60Hz)
出入力端子
-
DisplayPort入力
-
1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI入力
-
2
-
ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)
-
1
-
USB Type-C™
-
1
-
USBダウンストリーム
-
2(USB3.0)
-
USBアップストリーム
-
1(USB 2.0)
スピーカー
-
最大出力
-
5W+5W
機能
-
フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
○
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDCP
-
○(HDCP2.3)
-
HDR
-
VESA DisplayHDR™ 400
-
HDR
-
○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
アプリケーションソフトウェア
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
LG Calibration Studio
-
○
筐体仕様
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前：-5ﾟ～後：20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90ﾟ)
-
OSD操作ボタン
-
OSDジョイスティック
-
チルト角度
-
前：-5ﾟ～後：20ﾟ
-
壁掛け
-
100×100
外形寸法 / 重量
-
梱包時外形寸法[mm]
-
821 × 213 × 507
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
715 × 420 × 45
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
715 × 488～598 × 239
電源
-
入力
-
100-240V,50/60Hz
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W
-
消費電力(最大)
-
162W
-
省電力/スリープ・モード
-
0.5W
-
消費電力(標準時)
-
55W
アクセサリー
-
HDMIケーブル
-
○(1.5m)
-
AC-DC アダプター
-
○
-
DisplayPortケーブル
-
○(1.5m)
-
電源コード
-
○(1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
USB Type-Cケーブル
-
○(1.5m)
-
USBケーブル
-
○(1.5m)
-
保証書
-
○
その他
-
JANコード
-
49-89027-026315
安全/不要輻射
-
CE
-
○
-
FCC-B
-
○
-
J-Moss
-
○
-
ROHS指令
-
○
-
UL(cUL)
-
○
-
VCCI
-
クラスB
-
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-
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32UQ850V-W
コントラスト比2000:1 31.5インチ4K IPSディスプレイ