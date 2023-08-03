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コントラスト比2000:1 31.5インチ4K IPSディスプレイ

特色

ギャラリー

仕様

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お取り扱い店舗

コントラスト比2000:1 31.5インチ4K IPSディスプレイ

32UQ850V-W

コントラスト比2000:1 31.5インチ4K IPSディスプレイ

(2)

mnt-ultrafine-32uq850-01-1-lg-ultrafine-display-desktop

映像専門家特化の高精細4Kモニター

LG UltraFine™ Displayモニター

※画像はイメージです。

創造性が花開く

デザインに深みを与え、創造性をさらなる高みへ。

美しい画質

31.5インチ IPS 4Kディスプレイ

3840×2160

緻密で正確な色彩

DCI-P3 98% (標準値)

VESA DisplayHDR 400

ユーザーの利便性

AMD FreeSync

高さ、ピボット、傾きの調節が可能なスタンド

32 インチUHD 4K (3840x2160) Nano IPS Blackディスプレイは、DCI-P3 98% (標準値)の優れた画像と正確な色彩を表示します。

2000:1の高コントラスト比を備えたIPS

深みのある黒が鮮やかな映像を実現

コントラスト比2000:1で、暗い色も黒つぶれせず、くっきりと映し出します。178°のワイドな視野で正確な色彩を実現するIPSパネルなら、あらゆる観点から作品を確認できます。

※コントラスト比1000:1の従来製品と比較した場合。 

※画像はイメージです。

32 インチUHD 4K (3840x2160) Nano IPS Blackディスプレイは、DCI-P3 98% (標準値)の優れた画像と正確な色彩を表示します。

VESA DisplayHDR 400
DCI-P3 98％ (標準値)

緻密で正確な色彩

ピーク輝度400cd/㎡以上の高輝度出力が求められるVESA DisplayHDR 400の認証を取得。高輝度による明暗諧調の高い表現力を実現し､質の高いHDR映像を表示することができます。また、DCI-P3 98% (標準値)の高い色再現性を実現。ハードウェアキャリブレーションにも対応し、経年的な色変化を整え､一貫した色再現を実現します。

※輝度：400cd/㎡（標準値）、色域：DCI-P3 98%（標準値）

※キャリブレーションセンサーは別売です。

※画像はイメージです。

32 インチUHD 4K (3840x2160) Nano IPS Blackディスプレイは、DCI-P3 98% (標準値)の優れた画像と正確な色彩を表示します。

UHD 4K

IPS 4K画面が
さまざまな場面で活躍

LGの映像技術が凝縮された4Kモニター。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、ゲーミング機能やビジネスにも配慮した機能を多数搭載し、あらゆる場面で活躍します。

※画像はイメージです。

クリエイターの作業性を追求


32 インチUHD 4K (3840x2160) Nano IPS Blackディスプレイは、DCI-P3 98% (標準値)の優れた画像と正確な色彩を表示します。

※画像内のソフトウェアは別売りです。

※画像はイメージです。

LG Calibration Studio

ハードウェア
キャリブレーションに対応

ハードウェアキャリブレーションに対応。キャリブレーションセンサー(別売)を使用することで、経年的に変化した画面の色合いを整え、正確な色表示を保つことが可能です。

※ソフトウェアとCalibration Sensorは別売りです。
※最新のLG Calibration Studioソフトウェアをダウンロードするには、https://www.lg.com/jp/support/にアクセスしてください。 

※画像はイメージです。

マルチ端子で
クリエイターの使いやすさを追求

映像＋音声入力、データ転送、接続機器の充電※1(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。

また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。


32 インチUHD 4K (3840x2160) Nano IPS Blackディスプレイは、DCI-P3 98% (標準値)の優れた画像と正確な色彩を表示します。

※1: USB PD(Power Delivery)に対応した機器との接続が必要です。

※ 本製品はUSB Type-Cケーブル､DisplayPortケーブル､HDMIケーブル､USB2.0ケーブル(A-B)､電源コードが付属しています。それ以外の接続時は別途ケーブルをお求めください。　

※ 画像はイメージです。

OnScreen Control

広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードを自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、画面を快適に活用できる機能を搭載しています。

※ 画像はイメージです。

※ OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。　

※ OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。

※ 使用するPCによっては、上記の機能は正常に動作しない場合があります。

姿勢や環境に合わせた
自在な配置

設置はとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。
110mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。


ワンクリックスタンドなら、他の道具を使わずに簡単にモニターをセットアップできます。

ワンクリック
スタンド

簡単に設置

モニターは傾きの調節が可能です。

チルト

前 : -5、後 : 20°

モニターはピボットの調節が可能です。

ピボット

右90°

モニターは、高さの調節が可能です。

高さ調整

110mm

※画像はイメージです。

プリント

仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前：-5ﾟ～後：20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90ﾟ)

全てのスペック

液晶パネル

アスペクト比

16:9

輝度(標準値)

標準値400cd/㎡

色域

DCI-P3 98%

コントラスト比(標準値)

2,000:1

表示色

約10.7億色

有効表示領域（幅x高さ）

697×392(mm)

パネル・タイプ

IPS

画素ピッチ

0.18159×0.18159(mm)

解像度

3840×2160

応答時間（標準値）

5ms (GTG 応答速度Faster設定時)

画面サイズ

31.5インチ

表面処理

アンチグレア

視野角(水平/垂直)

178°/ 178°(CR≧10)

垂直走査周波数

HDMI

50-60Hz(FreeSync適用時：40-60Hz)

出入力端子

DisplayPort入力

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI入力

2

ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)

1

USB Type-C™

1

USBダウンストリーム

2(USB3.0)

USBアップストリーム

1(USB 2.0)

スピーカー

最大出力

5W+5W

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDCP

○(HDCP2.3)

HDR

VESA DisplayHDR™ 400

HDR

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

LG Calibration Studio

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前：-5ﾟ～後：20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90ﾟ)

OSD操作ボタン

OSDジョイスティック

チルト角度

前：-5ﾟ～後：20ﾟ

壁掛け

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

821 × 213 × 507

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

715 × 420 × 45

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

715 × 488～598 × 239

電源

入力

100-240V,50/60Hz

消費電力(電源オフ時)

0.3W

消費電力(最大)

162W

省電力/スリープ・モード

0.5W

消費電力(標準時)

55W

アクセサリー

HDMIケーブル

○(1.5m)

AC-DC アダプター

DisplayPortケーブル

○(1.5m)

電源コード

○(1.5m)

クイックセットアップガイド

USB Type-Cケーブル

○(1.5m)

USBケーブル

○(1.5m)

保証書

その他

JANコード

49-89027-026315

安全/不要輻射

CE

FCC-B

J-Moss

ROHS指令

UL(cUL)

VCCI

クラスB

公式サイトで購入

32UQ850V-W

コントラスト比2000:1 31.5インチ4K IPSディスプレイ