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240Hz対応で応答速度1ms IPS搭載　高速と高画質を両立したFHDゲーミングモニター

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仕様

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240Hz対応で応答速度1ms IPS搭載　高速と高画質を両立したFHDゲーミングモニター

27GP750-B

240Hz対応で応答速度1ms IPS搭載　高速と高画質を両立したFHDゲーミングモニター

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LG Ultragear Monitor as The Powerful Gear for Your Gaming

ゲーミングモニターは
新たな時代へ

「LG UltraGear™」はLGエレクトロニクスのゲーミングモニターの中でもハイエンドモデルのみに与えられるブランド。あらゆるジャンルのゲームを快適に、より高画質で楽しむための機能を網羅した、世界のゲームファンが待望する、“勝つ”ためのゲーミングモニターです。すべては勝利のために。「LG UltraGear™」が没入感あふれるゲーミング体験を演出します。
速度
IPS 1ms (GtG)*
リフレッシュレート240Hz
画質
HDR10
sRGB 99% (標準値)
テクノロジー
AMD FreeSync™ Premium テクノロジー
NVIDIA G-SYNC™ Compatible

* G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。

* パネルの応答速度を1msにする場合は、メニューから[設定] > [ゲーム機能設定] > [応答速度] > [Faster]に設定してください。

IPS 1ms (GTG)

多くの専門家が好んで使用するとされる、発色が鮮やかで自然な色彩表現が特長のIPSパネル。そのIPSパネルがGTGで1msに対応！美しい映像美と高速表示が両立。FPSやスポーツ、シューティングなど動きの速いゲームでも残像感の少ないくっきりした映像を鮮やかな画質で楽しめます。

* 応答速度5ms(左)と1ms(右)の比較イメージ

Experience fluid game motion with a refresh rate of 240Hz.
リフレッシュレート240Hz

なめらかなゲーム映像表示

通常のモニター(60Hz)の4倍もの毎秒240コマ(240Hz)の高速表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。

* 画像はイメージです。

The Gaming Scene in Rich Colors and Contrast on The Monitor Supporting HDR10 With sRGB 99% (Typ.).
HDR10 / sRGB99%(標準値)

映像をより鮮明に

PCゲームやコンソールゲーム機、ブルーレイやVODサービスなどの映像で増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。

* 画像はイメージです。

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

高リフレッシュレート、低フレームレート補正(LFC)、低遅延が条件となる、AMD FreeSync™ Premiumテクノロジーに対応。AMD社の対応APU/GPUとの組み合わせで、グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

※ 対応するAMD社のGPUまたはAPUとの接続が必要です。

NVIDIA G-SYNC™ Compatible

NVIDIA G-SYNC Compatibleの認証を取得。GeForce GTX10シリーズ、GeForce RTXシリーズでもティアリング、スタッタリングを抑えます。

* 画像はイメージです。

* G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。

* NVIDIA GeForceGTX10シリーズまたはGeForceRTXシリーズが対応します。

スタイリッシュなデザイン

映像への没入感を追求

フレームを4辺とも極力まで薄くすることで、映像への没入感を高めています。また、ピボット、高さ調整、チルト調整によって画面を見やすいポジションに調整できます。

Ergonomic design with features of height, tilt and pivot adjustment.

Tilt adjustable monitor

チルト

-5°～15°
Height adjustable monitor

高さ調整

110mm
Pivot adjustable monitor

ピポット

右90°
  • Conventional
  • DAS
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DASモード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

* 画像はイメージです。
* 上記の左側の画像は、この機能がサポートされていない従来のモードを示しています

  • OFF
  • ON
ブラック スタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です｡

* 画像はイメージです。

  • Off
  • On
クロスヘア

ターゲットを正確に捕捉

FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。

* 画像はイメージです。

端子図
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

27

解像度

1920×1080

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

400

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

240

応答速度

1ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraGear™

発売

2021

その他

JANコード

49-89027-020535

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

安全規格

RoHS

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

400

表示色

約1,677万色

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.3108×0.3108

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

240

解像度

1920×1080

応答速度

1ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

27

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

自動入力切換

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

NVIDIA G-SYNC™

G-SYNC Compatible

その他機能

ブザーOSD

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

48W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

45W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

727×205×487

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×365×52

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×466～576×291

梱包時重量[kg]

8.4

スタンド非装着時重量[kg]

3.9

スタンド装着時重量[kg]

6

アクセサリー

AC-DC アダプター

1

CD-ROM

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極

公式サイトで購入

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