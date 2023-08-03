PCゲームやコンソールゲーム機やブルーレイやVODサービスなどの映像など、増えつつあるHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。

映像用のHDR10と、VESAが策定したモニター用のHDR規格DisplayHDR 400に対応。400cd/㎡の高輝度に対応することで、より細部の表現力が大幅に高まり、リアリティあふれる映像を再現します。

