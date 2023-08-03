Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
31.5インチ UltraGear™ WQHD@165Hz IPS 1msゲーミングモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

31.5インチ UltraGear™ WQHD@165Hz IPS 1msゲーミングモニター

32GP750-B

31.5インチ UltraGear™ WQHD@165Hz IPS 1msゲーミングモニター

(2)
LG Ultragear Monitor as The Powerful Gear for Your Gaming
「LG UltraGear™」はIPSパネルで1ms(GTG)の応答速度を実現し、美しさと速さを両立した「勝つためのゲーミングモニター」です。あらゆるゲームジャンルを美しく、リアルに表現することで、臨場感あふれるゲーミング体験をご提供いたします。

※ 画像はイメージです。

速度
IPS 1ms (GTG)
リフレッシュレート165Hz
画質
31.5インチ WQHD (2560×1440)
VESA Display HDR400
sRGB 99% (標準値)
機能
AMD FreeSync
Premium テクノロジー
NVIDIA® G-SYNC® Compatible対応

※ Display Portは165Hzまで対応。HDMI接続時は144Hzまでの対応となります。

※ G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。※画像はイメージです。

IPS 1ms (GTG)

多くの専門家が好んで使用するとされる、発色が鮮やかで自然な色彩表現が特長のIPSパネル。そのIPSパネルがGTGで1msに対応！美しい映像美と高速表示が両立。FPSやスポーツ、シューティングなど動きの速いゲームでも残像感の少ないくっきりした映像を鮮やかな画質で楽しめます。

※ 画像はイメージです。

The Gaming Scene in Rich Colors and Contrast on The Monitor Supporting HDR400 with sRGB 99% (Typ.)
VESA DisplayHDR™ 400

映像をより鮮明に

PCゲームやコンソールゲーム機やブルーレイやVODサービスなどの映像など、増えつつあるHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。
映像用のHDR10と、VESAが策定したモニター用のHDR規格DisplayHDR 400に対応。400cd/㎡の高輝度に対応することで、より細部の表現力が大幅に高まり、リアリティあふれる映像を再現します。

※ 画像はイメージです。

comparison of Conventional mode and Live Color Low Blue Light mode
Live Color Low Blue Light

画質をそのままに
快適な視聴体験を

鮮やかな色合いを極限まで維持しながら、ブルーライトを抑えるLG独自のLive Color Low Blue Lightに対応。 TÜV Rheinlandによって｢ちらつきのないモニター｣かつ｢低ブルーライト｣モニターとして認定されています。

※ 画像はイメージです。

※ TÜV Rheinland認証ID:1111247644（Low Blue Light - Hardware Solution）

リフレッシュレート 165Hz

毎秒165コマの表示に対応

通常のモニター(60Hz)の倍以上となる毎秒165コマ(165Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。

毎秒165コマの表示に対応1

※ Display Portは165Hzまで対応。HDMI接続時は144Hzまでの対応となります。

※ 画像はイメージです。

AMD FreeSync
Premium テクノロジー

高リフレッシュレート、低フレームレート補正(LFC)、低遅延が条件となる、AMD FreeSync Premiumテクノロジーに対応。 AMD社の対応APU/GPUとの組み合わせで、グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

※ 画像はイメージです。

NVIDIA G-SYNC
Compatible対応

NVIDIA G-SYNC Compatible認証済み。NVIDIA GeForce®シリーズと接続してもティアリングやスタッタリングを抑えることができます。

※ G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。

※ NVIDIA® GeForce®GTX10シリーズ、RTXシリーズとの接続が必要です。

※ 画像はイメージです。

Customized Modes for Various Game.

UltraGear専用メニュー

ゲーム設定に適したOSD(オンスクリーンディスプレイ)とOnScreen Controlで、基本的なモニター設定やゲーミングに関する設定が容易に変更できます。
UltraGear専用メニュー OnScreen Controlのダウンロードはこちら

※ 画像はイメージです。

  • ON
  • OFF
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DASモード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

※ 画像はイメージです。

  • ON
  • OFF
ブラック スタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です｡

※ 画像はイメージです。

スタイリッシュなデザイン

ゲーム世界への没入感を追求

上部、左右部のフレームを限界まで薄くすることで、映像への没入感を高めています。
また高さ調整、チルト(縦角度調整)、ピボットにも対応し、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置ができます。

Ergonomic design with features of height, tilt and pivot adjustment.

※ 画像はイメージです。

Tilt adjustable monitor

チルト

前：-5ﾟ～後：15ﾟ
Height adjustable monitor

高さ調整

110mm
Pivot adjustable monitor

ピボット

右90ﾟ

端子図
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

31.5

解像度

2560×1440

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

400

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

165

応答速度

1ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

全てのスペック

その他

JANコード

49-89027-022263

情報

製品名

LG UltraGear™

発売

2021

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

安全規格

RoHS

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

400

表示色

約10.7億色

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.2724×0.2724

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

165

解像度

2560×1440

応答速度

1ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

31.5

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

自動入力切換

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

FPSカウンター

HDR10

HDR10効果

モーションブラーリダクション

NVIDIA G-SYNC™

G-SYNC Compatible

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

ユーザー定義キー

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

保証書

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

55W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

50W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

793×227×557

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

714×428×51

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

715×490～600×292

梱包時重量[kg]

10.1

スタンド非装着時重量[kg]

5.2

スタンド装着時重量[kg]

7.3

出入力端子

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極

DisplayPort

1