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WUXGA レーザービジネスプロジェクター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

WUXGA レーザービジネスプロジェクター

BF50NST

WUXGA レーザービジネスプロジェクター

Front view
lg_probeam_/ レッドドット 2020 受賞
BF50NST

Designed for Business Innovation

* 画像はイメージです。

高光束で美しい映像
5,000 ANSI ルーメン

高光束で美しい映像

5,000ルーメンの明るさ、300万：1の高コントラスト、HDR対応によるよりリアルな映像表現を可能にします。

* 画像はイメージです。

汎用性の高いプロジェクター

 

さまざまな場面で活躍

企業:効率性と生産性

ビジネスのさまざまな場面で快適に使用できるように配慮。業務効率や生産性を高めるようさまざまな機能を搭載しています。

医用の色域に対応

X線(レントゲン)、CT、MRIなどの画像用の色域｢DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)｣の色域に対応。レントゲン映像などをクリアに表示します。

教育:効果的な視聴覚授業

聴覚のシミュレーションを活用したり、自分のコンテンツを共有したりすることにより、すべての生徒がアクティブに参加できるデジタル学習空間が生まれます。
企業:効率性と生産性
医用の色域に対応
教育:効果的な視聴覚授業
企業:効率性と生産性
医用の色域に対応
教育:効果的な視聴覚授業
企業:効率性と生産性

企業:効率性と生産性

ビジネスのさまざまな場面で快適に使用できるように配慮。業務効率や生産性を高めるようさまざまな機能を搭載しています。
医用の色域に対応

医用の色域に対応

X線(レントゲン)、CT、MRIなどの画像用の色域｢DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)｣の色域に対応。レントゲン映像などをクリアに表示します。
教育:効果的な視聴覚授業

教育:効果的な視聴覚授業

聴覚のシミュレーションを活用したり、自分のコンテンツを共有したりすることにより、すべての生徒がアクティブに参加できるデジタル学習空間が生まれます。

*本製品はオフィスでの使用や、教育、参照等を目的としており、医用機器 としては使用はできません。

 

 

フレキシブルで簡単な設置

レンズシフトと 1.6 倍ズーム機能により、このレーザープロジェクターを場所を問わずバーチャルに設置でき、画面のサイズをピッタリ合わせることができます。HDBaseT™ 互換性により、ProBeam は超高細ビデオおよびオーディオ用に最大5つの異なる信号を送信できる1本の長距離ケーブル、Ethernet、コントロール、USB、最大100Wの電力を使用することができます。

1.6 倍ズームをサポート
コンパクトサイズ
コンパクトサイズ

高い設置性を実現

コンパクトな省スペース設計によって、明瞭な画質を、さまざまなビジネスシーンにもたらします。
1.6 倍ズームをサポート

ビジネスのさまざまな場面で快適に使用できるように配慮。業務効率や生産性を高めるようさまざまな機能を搭載しています。

X線(レントゲン)、CT、MRIなどの画像用の色域｢DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)｣の色域に対応。レントゲン映像などをクリアに表示します。

聴覚のシミュレーションを活用したり、自分のコンテンツを共有したりすることにより、すべての生徒がアクティブに参加できるデジタル学習空間が生まれます。
企業:効率性と生産性
医用の色域に対応
教育:効果的な視聴覚授業
企業:効率性と生産性

ビジネスのさまざまな場面で快適に使用できるように配慮。業務効率や生産性を高めるようさまざまな機能を搭載しています。
医用の色域に対応

X線(レントゲン)、CT、MRIなどの画像用の色域｢DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)｣の色域に対応。レントゲン映像などをクリアに表示します。
教育:効果的な視聴覚授業

聴覚のシミュレーションを活用したり、自分のコンテンツを共有したりすることにより、すべての生徒がアクティブに参加できるデジタル学習空間が生まれます。
汎用性の高いプロジェクター

さまざまな場面で活躍

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フレキシブルで簡単な設置

レンズシフトと 1.6 倍ズーム機能により、このレーザープロジェクターを場所を問わずバーチャルに設置でき、画面のサイズをピッタリ合わせることができます。HDBaseT™ 互換性により、ProBeam は超高細ビデオおよびオーディオ用に最大5つの異なる信号を送信できる1本の長距離ケーブル、Ethernet、コントロール、USB、最大100Wの電力を使用することができます。

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LiveTV webOS 最近のアプリ HDMI 1 LiveTV ウェブブラウザ ミラーリング Miracast Bluetooth

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20,000 時間長寿命レーザー

明るさの低下も軽減する長時間なレーザー光源

1日8時間使用しても7年間使用できる20,000時間の長寿命なレーザー光源を採用。交換にかかるコストや、天井設置した際の交換などの手間も心配がありません。
また、長寿命であるということは、同時に3～4000時間の従来のランプよりも明るさの減衰が軽減されることを意味します。従来のランプは使い始めてから徐々に明るさが失われていきますが、レーザーなら長期間に渡り､明るいまま使用できます。

20,000_時間のランプ寿命_=_1_日_8_時間で_7_年間_/_1_日_4_時間で_14_年間_/ 1 日 2 時間で 28 年間

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*5,000 時間でランプを交換。
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*本製品はオフィスでの使用や、教育、参照等を目的としており、医用機器 としては使用はできません。

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* 画像はイメージです。

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* 画像はイメージです。
webOS ミラーリング Bluetooth

スマートワイヤレス接続

パソコンやモバイルデバイスとプロジェクターを同一のネットワークに接続したり、ワイヤレスミラーリング機能で、ケーブルに接続しなくても画面を表示が可能。それぞれのPC画面をケーブルを差し替えずに表示させることができます。また、スマホの画像も表示できるので、その場で映したい写真、映像なども手軽に表示できます。臨機応変に切り替えができ、会議やミーティングの効率や自由度が格段に向上します。

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* 画像はイメージです。
プリント

全てのスペック

仕様

解像度

1920×1200

明るさ（ANSIルーメン）

5,000

コントラスト比

3,000,000:1

画面サイズ （必要距離）

40～300インチ(109～848cm) ※1.6× ズーム使用時

スピーカー

5W + 5W(ステレオ)

操作ボタン

ジョイスティック

Bluetooth

天吊り

外形寸法

W×D×H

370×326.2×155.7 mm

重量

約9.7kg

プロジェクションシステム

光源

レーザーダイオード

投影方式

DLP

機能

エッジ調整

○(4コーナー台形補正)

HDR

○(HDR10)

HDCP

HDCP2.2

TruMotion

OS / UIプラットフォーム

webOS 4.5

インターネットブラウザ

スクリーンシェア

DICOM

入出力端子

HDMI

2

USB

2 (USB2.0)

RS-232C

1

LAN(RJ45)

1

ヘッドホン

1

HDBase-T

1

電源

消費電力(最大)

380W

省電力/スリープ・モード

0.5W以下

入力

100V @ 50~60 Hz

付属品

取扱説明書

1

保証書

1

AC-DCアダプター

1

電源コード

1

リモコン

1 (単4形乾電池×2)

その他

JANCODE

49-89027-018020

保証期間

ご購入後3年間

公式サイトで購入

Front view

BF50NST

WUXGA レーザービジネスプロジェクター