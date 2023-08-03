We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
WUXGA レーザービジネスプロジェクター
* 画像はイメージです。
* 画像はイメージです。
汎用性の高いプロジェクター
さまざまな場面で活躍
企業:効率性と生産性
医用の色域に対応
教育:効果的な視聴覚授業
*本製品はオフィスでの使用や、教育、参照等を目的としており、医用機器 としては使用はできません。
フレキシブルで簡単な設置
レンズシフトと 1.6 倍ズーム機能により、このレーザープロジェクターを場所を問わずバーチャルに設置でき、画面のサイズをピッタリ合わせることができます。HDBaseT™ 互換性により、ProBeam は超高細ビデオおよびオーディオ用に最大5つの異なる信号を送信できる1本の長距離ケーブル、Ethernet、コントロール、USB、最大100Wの電力を使用することができます。
さまざまな場面で活躍
Alt text
フレキシブルで簡単な設置
Alt text
LiveTV webOS 最近のアプリ HDMI 1 LiveTV ウェブブラウザ ミラーリング Miracast Bluetooth
Alt text
明るさの低下も軽減する長時間なレーザー光源
また、長寿命であるということは、同時に3～4000時間の従来のランプよりも明るさの減衰が軽減されることを意味します。従来のランプは使い始めてから徐々に明るさが失われていきますが、レーザーなら長期間に渡り､明るいまま使用できます。
20,000_時間のランプ寿命_=_1_日_8_時間で_7_年間_/_1_日_4_時間で_14_年間_/ 1 日 2 時間で 28 年間
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
スマートワイヤレス接続
Alt text
Alt text
全てのスペック
-
解像度
-
1920×1200
-
明るさ（ANSIルーメン）
-
5,000
-
コントラスト比
-
3,000,000:1
-
画面サイズ （必要距離）
-
40～300インチ(109～848cm) ※1.6× ズーム使用時
-
スピーカー
-
5W + 5W(ステレオ)
-
操作ボタン
-
ジョイスティック
-
Bluetooth
-
○
-
天吊り
-
○
-
W×D×H
-
370×326.2×155.7 mm
-
重量
-
約9.7kg
-
光源
-
レーザーダイオード
-
投影方式
-
DLP
-
エッジ調整
-
○(4コーナー台形補正)
-
HDR
-
○(HDR10)
-
HDCP
-
HDCP2.2
-
TruMotion
-
○
-
OS / UIプラットフォーム
-
webOS 4.5
-
インターネットブラウザ
-
○
-
スクリーンシェア
-
○
-
DICOM
-
○
-
HDMI
-
2
-
USB
-
2 (USB2.0)
-
RS-232C
-
1
-
LAN(RJ45)
-
1
-
ヘッドホン
-
1
-
HDBase-T
-
1
-
消費電力(最大)
-
380W
-
省電力/スリープ・モード
-
0.5W以下
-
入力
-
100V @ 50~60 Hz
-
取扱説明書
-
1
-
保証書
-
1
-
AC-DCアダプター
-
1
-
電源コード
-
1
-
リモコン
-
1 (単4形乾電池×2)
-
JANCODE
-
49-89027-018020
-
保証期間
-
ご購入後3年間
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
公式サイトで購入
BF50NST
WUXGA レーザービジネスプロジェクター