家中どこでも、大満喫！LG Smart Monitor Swing Special Edition

Makuake史上1番売れたモニター！

キャスター付きで移動ができる。
姿勢に合わせて向きも
角度も動かせる。

暮らしの動きに合わせてくれる、
置き場所フリーなスマートモニター

SmartMonitor
SmartMonitor
マジックリモコン（MR24JP）＆プレート（STA33P）付属でもっと便利で快適に
Lg SmartMonitor Swing

どこよりも早く、もっとお得に！

LG Smart Monitor Swing Special Edition

3月3日（火）START 数量限定34％OFF¥85.670（税込み）

LINE友だち事前登録で最新の情報をお届けいたします

LINE友だち登録はこちら

※発売日は目安となっており、日程が前後する可能性がございます。

スマートモニターは
テレビとモニターのいいとこどり。

NetflixやYouTubeなどの動画視聴、音楽や
Webサーフィンまで気軽に楽しめる多機能ディスプレイ

スマートモニターはテレビとモニターのいいとこどり。

しかも、4K 31.5インチの大画面！
タッチパネルでリモコン操作も可能。

だから１台で、遊びも仕事も大満足。

軽く押すだけでスーッと動くので、いつでも好きな場所に動かせます。

上下の高さ調節、上下左右の首振り、縦画面変形までできるので、あなたの使い勝手に合わせて、ベストな向きにモニターが合わせてくれます。

だから、
いつでも好きな場所、好きな姿勢で、
好きなことができる！

  • キッチンで話題のドラマを！

    キッチンで話題のドラマを！

    キッチンで洗い物をしながら
    大画面で動画鑑賞。

  • どこでだって勉強できる！

    どこでだって勉強できる！

    動画教材が
    ハンズフリーで大画面！

  • リビングで大画面フィットネス

    リビングで大画面フィットネス

    目の前に大画面＆タッチパネル。
    姿勢はそのまま。やりやすい。

  • 子供と一緒に大画面タブレット！

    子供と一緒に大画面タブレット！

    お気に入りの場所に、
    モニターが来てくれる

  • ダイニングでサクサク仕事！

    ダイニングでサクサク仕事！

    ダイニングが一瞬で
    デュアルモニターに？

  • ベッドで寝ながらシアター。

    ベッドで寝ながらシアター。

    リラックス姿勢のまま、
    好きなコンテンツを楽しめる！

『いつでも・好きな場所、
好きな姿勢で・好きなこと』
LG Smart Monitor Swingで家が広く、
機能的になる！？

第一弾を購入したユーザーの声
  • 理想のスマートモニター！

    理想のスマートモニター！

    PCを起動しなくても、webOSが搭載されているので、これ一台でNetflixやYouTubeが楽しめます。 付属のスイングアームが秀逸で、画面の位置や角度を自由自在に動かせるため、デスクの上もスッキリ。 ツヤのあるモニターで4K IPSパネルの映像は非常に綺麗です。

  • 子供が見れないように買いました！

    子供が見れないように買いました！

    5か月になる赤ちゃんがテレビを見ようとするので、思い切ってテレビを手放し、どこへでも移動できるLGswingを購入しました。 赤ちゃんを寝かしつけた後、寝室で妻と2人で好きなコンテンツを楽しむことができ、育児の大きな助けになっています。

  • 最強アイテムをゲットしました！

    最強アイテムをゲットしました！

    タッチパネル、リモコン共に反応もよくストレスがないです！ 特に、検索するときに文字入力がタッチパネルでできるのはかなり楽です。また、フレキシブルスタンドの動きが本当にスムーズで簡単に移動させられますし、モニターの角度も、様々に変えられるので、寝ながら見るときや、ヨガをするときに便利です。

  • リビングがオフィスにもシアターにもなります。

    リビングがオフィスにもシアターにもなります。

    使い始めてから、仕事とリラックスの境界が本当に変わりました。 これまでは自室にこもって作業することが多かったのですが、今はリビングのソファに寝転びながら資料をまとめたり、会議に参加したりと、場所を選ばず快適に仕事ができます。 まさに生活の質が一段上がったと感じています。

組み立ても簡単

©2026 LG Electronics Japan Inc. All Rights Reserved

※Amazon、Prime Video および関連する全てのロゴは Amazon.com,Inc. またはその関連会社の商標です。
※Google、Android™、YouTube™はGoogle LLCの商標です。
※©2023 Disney and its related entities ※Apple、Apple ロゴ、Apple TV、AirPlay、および HomeKit は、
米国および他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
※その他本ページに記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。