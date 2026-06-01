LG ELECTRONICS PRESENTA “LG E-PAPER DISPLAY”: ULTRA BAJO CON-SUMO DE ENERGÍA PARA ESPACIOS COMERCIALES

Resumen:

· LG Electronics presenta LG E-Paper Display, ganador del Red Dot Award, diseñada para diversos entornos comerciales.

· La pantalla presenta un consumo de energía ultra bajo – requiere energía únicamente cuando se actualiza el contenido – y una batería de alta capacidad de 72Wh para una operación prolongada.

· Diseñada para emular la apariencia y sensación de los pósters de papel, la pantalla cuenta con un formato delgado (8.6 milímetros en su punto más delgado) que facilita una integración fluida en distintos espacios.

· LG E-Paper Display ofrece amplios ángulos de visión (180 x 180 grados) y una experiencia visual cómoda gracias a su panel reflectante sin retroiluminación y al algoritmo propietario de optimización de imagen de LG, que ayuda a reproducir colores vívidos.

· Esta solución de gestión de señalización basada en webOS permite una gestión remota conveniente de la configuración de la pantalla y de las actualizaciones de contenido, mientras que el software LG SuperSign CMS facilita la distribución simultánea de contenido en múltiples unidades E-Paper Display.

Ciudad de México a 1 de junio de 2026 — LG Electronics (LG) fortalece su liderazgo en el mercado de pantallas comerciales con el lanzamiento de su nueva solución de ultra bajo consumo energético “LG E-Paper Display”. Este nuevo producto, que recibió el Red Dot Award: Product Design 2026 en reconocimiento a su innovador diseño centrado en el usuario, se lanzará primero en Corea del Sur a principios del próximo mes, seguido de Europa y Estados Unidos en julio.

Tecnología principal y eficiencia energética de ultra bajo consumo



LG E-Paper Display cuenta con una pantalla de 32 pulgadas con resolución QHD (2,560 x 1,440) y una relación de aspecto de 16:9. Aprovecha la tecnología de panel de tinta electrónica, que forma imágenes mediante el movimiento y posicionamiento de partículas de color cargadas eléctricamente a través de un campo eléctrico. La pantalla consume energía únicamente al actualizar el contenido mostrado en pantalla, reduciendo significativamente el consumo energético. Su capacidad para admitir actualizaciones dinámicas de contenido, mientras reduce la dependencia de materiales promocionales impresos – como displays en puntos de venta y señalización en tiendas – hace que la solución sea ideal para espacios comerciales interiores, incluidos entornos de retail, hospitalidad y corporativos.*

Diseño similar al papel y experiencia visual cómoda





Otra característica destacada de LG E-Paper Display es su capacidad para ofrecer la textura y sensación de un póster tradicional de papel. Sin necesidad de retroiluminación, la pantalla se integra fácilmente en diversos entornos comerciales. El producto tiene un grosor total de 17.8 milímetros – alcanzando únicamente 8.6 milímetros en su punto más delgado – y pesa apenas 3.1 kilogramos, incluida la batería integrada, lo que permite una instalación y reubicación sencillas.

La pantalla también ofrece una experiencia visual cómoda y amplios ángulos de visión – 180 grados (horizontal) x 180 grados (vertical) – gracias a su panel reflectante sin retroiluminación. Utilizando el algoritmo propietario de optimización de imagen de LG, E-Paper Display reproduce colores vívidos que ayudan a optimizar el impacto visual del contenido en pantalla.

Gestión inteligente de energía y contenido



La nueva e innovadora pantalla de LG está diseñada para mejorar la eficiencia operativa. Su batería de alta capacidad de 72Wh permite una operación prolongada y puede cargarse completamente en aproximadamente tres horas utilizando el cargador incluido (cuando el producto se encuentra apagado). La pantalla también admite carga inalámbrica mediante una batería magnética desmontable.

La función Power Management mejora aún más la eficiencia al controlar automáticamente el uso de energía de LG E-Paper Display según horarios de contenido definidos por el usuario, minimizando el consumo energético al activarse únicamente cuando se requieren actualizaciones.

Al incorporar una versión de webOS optimizada para señalización B2B – la intuitiva plataforma inteligente de LG – y conectividad Wi-Fi integrada, LG E-Paper Display permite una gestión remota conveniente. A través de la solución de gestión de señalización accesible desde navegador web de LG, los usuarios pueden monitorear fácilmente el estado de los dispositivos, ajustar configuraciones, realizar actualizaciones de software y reemplazar contenido.

Para una distribución de contenido más flexible, la pantalla admite integración con la solución de gestión de contenidos LG SuperSign (CMS), permitiendo a los usuarios distribuir y programar de forma remota contenido de una sola imagen en múltiples unidades E-Paper Display. También admite distribución de contenido mediante dispositivos de almacenamiento USB o servidores CMS propios de los clientes.

“Con su diseño ultra ligero, ultra delgado y su revolucionaria tecnología de ultra bajo consumo de energía, LG E-Paper Display representa una nueva y atractiva solución de pantallas comerciales para clientes B2B”, afirmó Nicolas Min, director del negocio Information Display de LG Media Entertainment Solution Company.

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*LG E-Paper Display está diseñada para operar en espacios interiores a temperaturas de 0°C a 40°C y con una humedad de entre 30% y 70%. La instalación bajo luz solar directa está restringida, y la garantía no cubre daños ocasionados por instalaciones frente a ventanas.

Acerca de LG Electronics Media Entertainment Solution Company

LG Media Entertainment Solution Company (MS) es un reconocido innovador en televisores, audio, pantallas y plataformas Smart TV. La compañía mejora la experiencia de entretenimiento multimedia mediante televisores OLED reconocidos por sus negros perfectos y colores perfectos, las más recientes pantallas Micro RGB y televisoresMini-LED QNED, todos impulsados por la plataforma personalizada webOS Smart TV. La MS Company también ofrece soluciones de tecnología de información (monitores gaming, monitores empresariales, laptops, proyectores, dispositivos cloud y pantallas médicas), así como soluciones de señalización digital (Micro LED signage, digital signage, hospitality displays y software de señalización), diseñadas para maximizar la eficiencia laboral y ofrecer alto valor a sus clientes. Para más noticias sobre LG, visite www.LG.com/global/newsroom/.