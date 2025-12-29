LG NOVA PRESENTA LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE INICIATIVAS BASADAS EN IA EN EL CES 2026

Estas iniciativas basadas en la inteligencia artificial ofrecen soluciones de gran impacto para los sectores de la salud, energía, los pequeños negocios y las grandes empresas.

Ciudad de México, 29 de diciembre de 2025 — LG NOVA, el Centro de Innovación de LG Electronics en Norteamérica, regresa este año al CES con una gran exhibición que destaca su modelo de innovación colaborativa y presenta las empresas de la cartera de LG NOVA, así como proyectos innovadores que están a punto de convertirse en sus próximas iniciativas empresariales. La muestra de LG NOVA destaca su compromiso con la creación de negocios innovadores y disruptivos para esta nueva era de transformación impulsada por la inteligencia artificial, abordando retos del mundo real en materia de salud mental, energía, acceso a la atención sanitaria y el éxito de las pequeñas y medianas empresas.

Ubicada en Eureka Park, la exposición de LG NOVA presentará su portafolio de proyectos junto con compañías asociadas y empresas emergentes, mostrando aplicaciones innovadoras de inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Los asistentes tendrán la oportunidad de explorar soluciones de última generación para los sectores de la tecnología de la salud, las tecnologías ecológicas y las pequeñas y medianas empresas; conectar con ejecutivos de LG y destacados emprendedores residentes, asistir a sesiones en el puesto y charlas tecnológicas, y descubrir la visión de LG NOVA para la colaboración entre sectores con el fin de crear negocios innovadores basados en la inteligencia artificial que construyan un futuro mejor para las personas y el planeta.

“En la era de la IA, estamos trabajando para crear experiencias nuevas, nuevas capacidades y nuevas formas de aprovechar la IA para enriquecer nuestra vida cotidiana, ya sea a través de aplicaciones de salud que transforman la forma en que cuidamos nuestra vida y nos mantenemos sanos, capacidades de energía y gestión energética que nos permiten seguir avanzando en nuestra forma de vida, o aplicaciones empresariales que ayudan a emprendedores, líderes y empleados a alcanzar el éxito”, dijo Sokwoo Rhee, vicepresidente ejecutivo de LG Electronics y director de LG NOVA. “Nuestra participación en el CES 2026 es un claro ejemplo del objetivo de LG NOVA: explorar el mayor potencial de la IA para mejorar nuestras vidas. Creemos que nuestro modelo de colaboración, en el que trabajamos con empresas emergentes, expertos del sector y emprendedores, nos proporciona una posición privilegiada para crear nuevos negocios que cambiarán sus respectivas industrias”.

Las empresas del Portafolio de LG NOVA hacen su debut

La exhibición de LG NOVA presentará su cartera de nuevas empresas cofundadas por LG NOVA y su equipo de emprendedores residentes:

● ReliefAI, una empresa de atención conectada enfocada en salud mental que utiliza una plataforma habilitada con IA para redefinir la experiencia de la atención en salud mental y permitir mejores conexiones entre terapeutas y sus pacientes.

● OnVibe ofrece perspectivas inteligentes y personalizadas como herramienta de marketing en redes sociales para creadores de contenido y pymes, brindando recomendaciones para apoyar la promoción de sus marcas.

● PADO ofrece orquestación de energía comercial a través de su plataforma impulsada por IA y aprendizaje automático que entrega análisis en tiempo real, optimización basada en reglas y planificación activa de energía, permitiendo que los centros de datos maximicen la confiabilidad, reduzcan los gastos operativos de energía y habiliten nuevas fuentes de ingresos.

● La plataforma modular de atención remota de Primefocus Health permite a los proveedores de salud ofrecer y respaldar atención continua y especializada a pacientes crónicos y agudos en casa mediante monitoreo, interacción en tiempo real y seguimiento reportado por el paciente, creando mejor acceso a la atención para pacientes de zonas rurales y desatendidas.

Además, en el CES, LG NOVA presentará una muestra de proyectos innovadores para negocios potenciales futuros en desarrollo.

Presentación de socios emergentes

El espacio LG NOVA también contará con socios emergentes que están reinventando el futuro en sectores tecnológicos clave:

Inteligencia Artificial:

● Revelio Labs: Con cientos de millones de registros de empleo disponibles públicamente, la base de datos universal de fuerza laboral de Revelio Labs proporciona una comprensión profunda del mercado laboral para que líderes empresariales, profesionales de RR. HH. y analistas tomen decisiones de talento basadas en datos.

● Roll: La plataforma de video impulsada por IA de Roll hace increíblemente fácil que cualquiera cree contenido de video de alta calidad sin el costo o la complejidad de la producción tradicional. Usando solo teléfonos y IA, Roll entrega videos de alta producción, multicámara, y clips para redes sociales en cuestión de horas, tanto para grabaciones presenciales como remotas.

● Stitch AI: La plataforma de inteligencia contextual de Stitch AI transforma la IA generativa en un motor estratégico de soporte a la toma de decisiones con información accionable basada en la misión, estrategia, valores, roles y conocimiento institucional del negocio.

Tecnología de la salud:

● VeeOne Health: VeeOne Health proporciona una plataforma integral de atención aguda/postaguda, aprovechando la gestión proactiva y flujos de trabajo clínicos, inteligentes y operativos para ofrecer un enfoque holístico de la atención al paciente.

● OneStep: La plataforma patentada y listada por la FDA OneStep es una solución basada en teléfonos inteligentes que convierte las caminatas cotidianas en información clínica para la prevención de caídas, rehabilitación quirúrgica, órtesis y prótesis, y más, mediante un análisis de marcha rápido y objetivo que ayuda a los proveedores a detectar el riesgo antes, dar seguimiento a la recuperación en la vida real y brindar una mejor atención.

Tecnología ecológica:

● Derapi: Derapi proporciona una plataforma de software simple, segura y confiable que conecta dispositivos de energía inteligentes en hogares y negocios con los sistemas de software que los administran, permitiendo a los clientes maximizar su inversión y a los proveedores de energía operar de manera más eficiente y eficaz, ayudando a acelerar la transición hacia un futuro de energía distribuida.

● Onsense: El sistema inteligente de Onsense ayuda a empresas, equipos de soporte, técnicos, operadores de propiedades y proveedores de servicios a entender el equipamiento, predecir fallas y guiar reparaciones para ofrecer arreglos más rápidos, menores costos de servicio y una experiencia más fluida en cada punto de contacto con el cliente.

Estos nuevos emprendimientos, startups y proyectos demuestran el compromiso de LG NOVA de colaborar con líderes innovadores para ampliar los límites tecnológicos y construir soluciones transformadoras para un mañana más brillante.

La exhibición de LG NOVA estará ubicada en Eureka Park (Venetian Expo, Hall G, estand #60301).

Para más información sobre LG NOVA en el CES o para agendar reuniones de prensa, visita www.lgnova.com/ces-2026

