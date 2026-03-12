LG AeroCat: cuando la tecnología permite convivir con los gatos incluso si eres alérgico

En muchos hogares, la escena es la misma: un gato acurrucado en el sofá, una taza de café en la mesa y alguien estornudando. La paradoja es conocida por millones de personas: amar a los gatos pero ser alérgico a ellos. Durante años, la única alternativa era mantener distancia o resignarse y vivir con antihistamínicos. Hoy, esto está cambiando gracias a las nuevas soluciones tecnológicas de LG Electronics, enfocadas en el bienestar y la comodidad de los consumidores.

Una de las más curiosas es LG AeroCat, un dispositivo, presentado en México en el LG InnoFest 2026, que combina purificación avanzada del aire con un espacio diseñado específicamente para gatos. La idea es simple pero ingeniosa: reducir la presencia de los alérgenos felinos justo en el lugar donde se generan.

¿Alergia al pelo?

Contrario a lo que muchos creen, la alergia a los gatos no es producida por el pelo en sí, sino por una proteína microscópica llamada Fel d1, presente en la saliva, la piel y las secreciones sebáceas del gato. Cuando los gatos se limpian, esta proteína se adhiere al pelo y luego se dispersa en el ambiente en forma de partículas suspendidas.

Estas partículas son tan pequeñas que pueden permanecer flotando en el aire durante horas y finalmente quedar en muebles, ropa y hasta en la cama. Para aquellas personas sensibles, esto puede provocar ojos irritados, congestión nasal, estornudos constantes e incluso dificultad respiratoria.

En otras palabras: el problema no es el gato, sino el ecosistema microscópico que deja a su alrededor.

Un purificador diseñado para amantes de los michis

LG AeroCat Tower llega como una solución única en su tipo a nivel mundial para formar parte de la familia PuriCare, conocida por sus eficiencia y rendimiento. A diferencia de un purificador convencional, este dispositivo está diseñado específicamente para hogares con mascotas.

Su estructura, diferente a un purificador convencional, funciona como una torre purificadora con un sistema de filtración capaz de capturar pelo, partículas finas, olores y alérgenos en el aire. En pruebas de laboratorio, el sistema logró reducir hasta el 99.9% de los alérgenos de origen felino en aproximadamente 20 minutos de operación dentro de un espacio controlado.

El sistema también incorpora filtros capaces de atrapar partículas extremadamente pequeñas —de hasta 0.01 micras— con una eficiencia cercana al 99.999%, lo que permite capturar polvo fino, bacterias y otros contaminantes suspendidos en el ambiente.

Para los hogares con gatos, esto significa algo clave: menos partículas alergénicas circulando en el aire.

Pensando también en la comodidad del michi

Estéticamente, sin duda el elemento más llamativo del AeroCat no es su filtro, sino su diseño. En la parte superior del dispositivo se encuentra una cúpula con ajuste de temperatura, que funciona como cama para el gato y que cuenta con dos niveles de temperatura pensados para replicar el calor que los felinos buscan al dormir.

Este detalle no es estético, es estratégico. Los amantes de los gatos sabemos que ellos tienden a pasar gran parte del día descansando, por ello la compañía diseñó este dispositivo de manera que, al estar cerca del purificador, este capture con mayor eficiencia el pelo y las partículas justo en la zona donde el animal pasa más tiempo.

Además, el sistema cuenta con un “Cat Relax Mode”, que ajusta automáticamente el flujo de aire cuando detecta que el gato está acostado en la parte superior. De este modo, el purificador reduce el ruido y el flujo del aire para no incomodar al gato, pero aumenta la potencia cuando el espacio queda libre.

Es una solución curiosa: tecnología que se adapta tanto al humano… como al gato.