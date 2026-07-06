LG ELECTRONICS ESTABLECE CENTRO DE NEGOCIOS DE ROBÓTICA PARA ACELERAR CRECIMIENTO FUTURO



Resumen:

· El nuevo Centro de Negocios de Robótica, que reportará directamente al CEO, integra el desarrollo de negocio, ventas y operaciones en una sola organización.

· LG fortalece su modelo en robótica bajo la estrategia “One LG Solution”, reuniendo las capacidades de las afiliadas de LG Group y ampliando las alianzas con líderes tecnológicos globales.

· LG está ampliando su portafolio de robótica para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales con el objetivo de convertirse en un proveedor integral de soluciones de robótica que abarque robots, componentes clave y operaciones de fábricas de datos.

Ciudad de México a 6 de julio de 2026 — LG Electronics (LG) está estableciendo un Centro de Negocios de Robótica que consolidará las capacidades clave necesarias para impulsar la comercialización de la robótica; desde el desarrollo, la cadena de suministro y las operaciones de manufactura. El nuevo organismo, que reportará directamente al CEO Lyu Jae-cheol, destaca el compromiso de la compañía por acelerar el crecimiento de la robótica como uno de sus principales negocios del futuro.

Acelerando el crecimiento de la robótica mediante una realineación organizacional

Con efecto a partir del 1 de julio de 2026, el Centro de Negocios de Robótica se establecerá como parte de la realineación organizacional extraordinaria de LG. El momento de esta decisión, cuatro meses antes de la reestructuración organizacional anual de la compañía, refleja el enfoque estratégico de LG en la robótica basada en IA Física.

El Centro de Negocios de Robótica operará como una organización de negocio de extremo a extremo que abarca el desarrollo, las ventas y la operacion, bajo el liderazgo de Song Si-yong, quien anteriormente ocupó cargos clave en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Producción de LG.

El nuevo Centro de Negocios de Robótica también pondrá en marcha una organización dedicada a fábricas de datos. Esta iniciativa está diseñada para asegurar capacidades de fábricas de datos de manera anticipada y respaldar el entrenamiento de robots, fortaleciendo la competitividad de LG en la próxima generación de robótica. Los datos operativos de alta calidad recopilados a través del centro se utilizarán para seguir desarrollando el Robot Foundation Model (RFM) de LG. Como parte de esta estrategia, LG está construyendo una fábrica de datos a gran escala en su campus de I+D de Yangjae, en Seúl, cuyas operaciones comenzarán este mismo año.

Una ejecución preparada para el futuro

Esta nueva estructura tiene como objetivo fortalecer el negocio de robótica de LG mediante un marco de toma de decisiones más eficiente y ágil. Está diseñada para impulsar el desarrollo de estrategias, el desarrollo interno de tecnologías clave y una mayor competitividad en costos.

Como una unidad de negocio autosuficiente, se espera que el centro contribuya a reunir las capacidades de LG bajo la estrategia “One LG Solution”, incluyendo la experiencia de empresas del grupo, como LG CNS y LG AI Research. La estructura también está diseñada para facilitar la expansión de alianzas estratégicas con líderes tecnológicos globales.

Una estrategia de tres pilares para alcanzar el liderazgo del mercado en robótica

LG implementará una estrategia integral de tres pilares para aprovechar las oportunidades de la robótica en los sectores industrial, comercial y residencial. El Centro de Negocios de Robótica complementará el creciente portafolio de robótica de LG, que incluye robots para el hogar, junto con las capacidades de robótica industrial de Robostar y la experiencia en robótica comercial de Bear Robotics. Este enfoque dará lugar a un portafolio de negocio integral capaz de responder a la demanda futura en estos sectores.

La compañía ha designado este año como el inicio de la expansión de su negocio de robótica, con el objetivo de convertirse en un proveedor líder de soluciones de IA Física con un enfoque en robótica. LG combinará productos robóticos terminados, componentes clave como actuadores, capacidades de generación de datos y el ecosistema full-stack de LG Group para impulsar la comercialización en entornos del mundo real.

Asimismo, la compañía se prepara para producir actuadores localmente, aprovechando más de 60 años de experiencia acumulada en tecnología de motores para respaldar el suministro de la industria en el futuro.

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Acerca de LG Electronics, Inc.



LG Electronics es un innovador mundial en tecnología y electrónica de consumo con presencia en casi todos los países y una plantilla internacional de más de 75.000 trabajadores. Las cuatro empresas de LG (Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution y Eco Solution) sumaron unos ingresos globales de más de 88 billones de KRW en 2024. LG es un fabricante líder de productos de consumo y comerciales que van desde televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores, componentes y soluciones de automoción, y sus marcas premium LG SIGNATURE y la inteligente LG ThinQ son nombres conocidos en todo el mundo. Visite www.LGnewsroom.com para conocer las últimas noticias.