1)*El tamaño máximo de la pantalla puede variar según el modelo y la región.

2)*Se ha verificado que los televisores QNED90 de 115/85 pulgadas y QNED85 de 100/86 pulgadas cumplen con los requisitos de eyesafe® 3.0, un programa desarrollado por eyesafe Inc. y evaluado por UL Solutions en condiciones específicas.

*El rendimiento puede variar en función del modelo del producto, la configuración, las condiciones de uso y el entorno.

3)*Las imágenes se mejoran hasta alcanzar una calidad similar a la 4K. Los resultados pueden variar en función de la resolución de origen.

4)*QNED evo ofrece una gama de colores más amplia en comparación con el QNED.

5)*El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según ha verificado de forma independiente Intertek.

6)*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).

*Las funciones disponibles pueden variar según el país.

*La información proporcionada por Concierge AI tiene únicamente fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

7)*FILMMAKER MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones de Apple TV+ y Amazon Prime Video.

8)*La disponibilidad de determinados canales de LG varía según la región. Se requiere una cuenta LG y una conexión a Internet para acceder a los servicios inteligentes. Es necesario aceptar la política de privacidad y los términos del servicio.

9)*La certificación AMD FreeSync Premium se basa en un bajo retraso de entrada, la reducción de saltos y un rendimiento sin parpadeos.

*La frecuencia de 165Hz solo funciona con juegos o fuentes de entrada de PC que admitan 165 Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 330 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 330Hz con una resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultra fluida

10)*En el modo ULL, solo se puede conectar un mando. El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión por Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

11)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.