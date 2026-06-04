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Dinamic Color activado
Nuestra pantalla más grande hasta la actualidad

LG QNED evo AI Mini LED con Dynamic Color en una pantalla ultragrande muestra a un aficionado con camiseta roja celebrando, mientras se revela la imagen de un estadio repleto en un televisor gigante en una sala de estar, lo que resalta la escala realista y los colores vivos en el hogar.

Pequeños puntos de colores forman una figura ondulada, que representa la vívida reproducción del color y el 100% de Volumen de Color del LG QNED evo.

Pequeños puntos de colores forman una figura ondulada, que representa la vívida reproducción del color y el 100% de Volumen de Color del LG QNED evo.

¿Por qué LG QNED evo Mini LED?

Los colores brillantes cobran vida en una pantalla gigantescal con LG QNED evo AI. Gracias a la tecnología Dynamic QNED Color Pro, certificada con un 100% de Volumen de Color, y a la tecnología Mini LED con Precision Dimming Ultra, que cuenta con más de mil zonas de atenuación, ofrece colores ultravivos y detalles controlados con precisión. Diseñado para una visualización a gran escala, crea una experiencia potente y envolvente que te sumerge en cada momento de acción, desde juegos de ritmo trepidante hasta emocionantes eventos deportivos y escenas cinematográficas.

¿Cómo consigue LG QNED evo AI Mini LED que te sumerjas en cada escena?

LG QNED evo TV Ultra Grande, diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva a gran escala, muestra una serie de vívidas escenas cinematográficas: desde un astronauta en el espacio hasta un videojuego de combate espacial, pasando por una puesta de sol en la playa y un impresionante paisaje montañoso, lo que demuestra las múltiples formas en que el público puede disfrutar de este televisor QNED Ultra Grande y su experiencia inmersiva.

Los televisores LG QNED evo cuentan con la certificación Eyesafe RPF 35, verificada por UL, lo que indica que se ha comprobado su capacidad para reducir la luz azul.

Los televisores LG QNED evo cuentan con la certificación Eyesafe RPF 35, verificada por UL, lo que indica que se ha comprobado su capacidad para reducir la luz azul.

Certificado por UL para una baja emisión de luz azul: una imagen ultra grande que no cansa la vista2)

La tecnología Super Escalador AI ofrece una calidad de imagen 4K incluso en pantallas gigantes

LG AI TV utiliza el procesamiento neuronal con AI para reconocer objetos en cada fotograma y aplicar una optimización basada en objetos con el fin de mejorar la calidad hasta 4K. Por su parte, la Reducción de Ruido con AI y el Potenciador de Nitidez con AI trabajan en conjunto para refinar los detalles y ofrecerte imágenes 4K de aspecto natural para que las disfrutes.3)

LG QNED evo AI Mini LED con Super Escalador AI muestra una escena submarina en la que una tortuga marina se desliza sobre corales y peces, mientras la IA mejora cada fotograma hasta 4K; a continuación, la imagen se aleja para revelar a un niño que observa de cerca, inmerso en los vívidos detalles.

La exclusiva tecnología de LG basada en Nano tecnología para una gama de colores más amplia ofrece un volumen de color del 100% en tu televisor

Disfruta de colores más dinámicos y vivos en movimiento gracias a la exclusiva tecnología de gama de colores ampliada basada en Nano tecnología de LG, que sustituye a la tecnología Quantum Dot y mejora la reproducción del color de tu televisor para expresar una gran variedad de sensaciones con Dynamic QNED Color Pro..4)

LG QNED evo AI Mini LED con Dynamic QNED Color Pro ofrece una explosión de vívidos salpicones de pintura multicolor, en la que rojos, azules, amarillos y verdes inundan la pantalla para mostrar un rico volumen de color del 100% y detalles vibrantes.

LG QNED evo AI Mini LED con Dynamic QNED Color Pro ofrece una explosión de vívidos salpicones de pintura multicolor, en la que rojos, azules, amarillos y verdes inundan la pantalla para mostrar un rico volumen de color del 100% y detalles vibrantes.

Consulta la certificación 100% Volumen de Color5)

LG QNED evo AI Mini LED ilustra la diferencia entre un volumen de color del 70% y del 100% mediante gráficos de color en 3D, junto con un sello de certificación de Intertek, lo que destaca un rendimiento más brillante y con un espectro más completo, verificado mediante pruebas independientes.

La tecnología Mini LED se combina con Precision Dimming Ultra para ofrecer un contraste y un nivel de detalle excepcionales

La tecnología Mini LED con Precision Dimming Ultra utiliza miles de zonas de atenuación para ofrecer negros profundos y luces altas brillantes, creando un fuerte contraste que hace que cada escena resulte más vívida y envolvente.

LG QNED evo AI Mini LED con Precision Dimming Ultra muestra una escena de un glaciar iluminado por la aurora boreal, tal y como la reproduce la tecnología Mini LED con Precision Dimming Ultra, lo que permite apreciar negros más profundos, un contraste más nítido y una mayor claridad.

Mini LED con Precision Dimming Ultra

LG QNED evo AI Mini LED con Precision Dimming Ultra muestra una escena de un glaciar iluminado por la aurora tal y como la reproduce un LED convencional. En comparación con el Mini LED con Precision Dimming Ultra, el LED convencional ofrece menos detalle, claridad y definición.

LED convencional

El LG QNED evo AI Mini LED con Precision Dimming Ultra muestra en pantalla un colibrí con una flor junto a un panel de luces Mini LED muy espaciadas, lo que ilustra una transición hacia luces altas más brillantes y un contraste más intenso.

*Las especificaciones de Mini LED y las zonas de atenuación pueden variar según el tamaño, el modelo y la región.

*Las imágenes anteriores son simulaciones con fines ilustrativos.

Vive una emocionante experiencia deportiva que hará que cada partido sea aún más memorable

Recibe pronósticos deportivos de Sports Forecast como parte de Concierge AI

La AI analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecerte predicciones sobre los partidos. Anima con más fuerza y disfruta apoyando a tu equipo gracias a esta información generada por la AI.6)

LG QNED evo AI Mini LED featuring Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.

TruMotion para un movimiento fluido y nítido en cada escena

Al identificar el género del contenido, la función «AI Genre Selection» colabora con TruMotion para ajustar los niveles de vibración, creando un movimiento equilibrado y natural en películas, eventos deportivos y otros contenidos.

El LG QNED evo AI Mini LED con TruMotion destaca la suavización del movimiento en una escena de fútbol en pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion desactivado y el movimiento nítido y claro con TruMotion activado, para resaltar la nitidez en deportes de ritmo rápido.

Mantente al día de tus equipos favoritos con Sports Alerts

No te pierdas ni un solo momento de la acción. Configura alertas para estar al tanto de los horarios, los resultados y los momentos clave de tu equipo.

Disfruta de entretenimiento sin límites y de una auténtica calidad cinematográfica

Imágenes nítidas y fieles a la visión original del creador gracias a Dolby Vision y FILMMAKER Mode

Disfruta del cine tal y como fue concebido. Dolby Vision realza cada detalle, y el FILMAKER Mode elimina el procesamiento innecesario para ofrecer una experiencia auténtica con calidad de estudio.7)

Un sonido envolvente que te rodea con Dolby Atmos

Gracias a Dolby Atmos, el LG QNED llena la habitación con un sonido en capas que potencia las emociones y la inmersión, convirtiendo el visionado diario en una experiencia más cinematográfica.

LG Channels te abre las puertas a un mundo de entretenimiento

LG Channels te ofrece acceso inmediato a una amplia variedad de contenidos en directo y bajo demanda, todos ellos disponibles directamente en tu televisor sin necesidad de dispositivos adicionales.8)

Aumenta la emoción cada vez que juegues

Una jugabilidad rápida y fluida de hasta 330Hz que te sumerge de lleno en la acción

Diseñado para juegos de alta velocidad, su rendimiento de 165Hz con AMD FreeSync Premium y VRR garantiza una experiencia de juego fluida, mientras que Motion Booster mejora la nitidez en las escenas de acción rápida. LG es la primera marca del mundo en admitir mandos Bluetooth de latencia ultrabaja para una experiencia de juego más rápida y con mayor capacidad de respuesta.9)

El primer televisor del mundo compatible con mandos Bluetooth de Latencia Ultra baja

Disfruta de juegos en la nube de alto rendimiento y latencia ultrabaja gracias a la compatibilidad con mandos Bluetooth de Latencia Ultrabaja, que reducen el retraso de entrada a menos de 2,5 ms. Disfruta de un control fluido y sensible que se siente igual que una conexión por cable, incluso cuando juegas en la nube.10)

Tu centro integral para los videojuegos: LG Portal Gaming

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y mucho más. Encuentra fácilmente juegos para jugar con el control remoto o con un gamepad, e incluso compite con otros jugadores a través del Modo Desafío.11)

Descubre QNED evo Mini LED

Compara fácilmente las características de los distintos modelos para elegir el televisor que mejor se adapte a tus necesidades.

Table Caption
FeaturesQNED90QNED90QNED85QNED82QNED80
Televisor LG QNED evo AI Mini LED QNED90 Ultra Big de hasta 115 pulgadas que muestra imágenes coloridas y vívidas en su pantalla, lo que pone de manifiesto su calidad de imagen.
El LG QNED evo AI Mini LED QNED90 muestra en su pantalla imágenes coloridas y nítidas que ponen de manifiesto su calidad de imagen.
El LG QNED evo AI Mini LED QNED85 muestra en su pantalla imágenes coloridas y nítidas que ponen de manifiesto su calidad de imagen.
LG QNED evo AI Mini LED QNED82 muestra en su pantalla imágenes coloridas y nítidas que ponen de manifiesto su calidad de imagen.
El LG QNED evo AI Mini LED QNED80 muestra imágenes coloridas y nítidas en su pantalla, lo que pone de manifiesto su calidad de imagen.
Tamaño115"85”, 75”, 65”, 55”100”, 86”, 75”, 65”, 55”, 50”85”, 75”, 65”, 55”, 50”85”, 75”, 65”, 55”, 50”, 43”
PantallaQNED evo Mini LED 4K / 120HzQNED evo Mini LED 4K / 120HzQNED evo Mini LED 4K / 120HzQNED evo Mini LED 4K / 120HzQNED evo Mini LED 4K / 60Hz
ProcesadorProcesador Alpha 8 AI 4K Gen3Procesador Alpha 8 AI 4K Gen2Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9
nullDynamic QNED Color Pro, 100% Volumen de Color, AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro, AI HDR Remastering)Color QNED Dinámico, 100% de Volumen de Color, AI Picture Pro (superescalado con AI, mapeo de tonos dinámico Pro)Dynamic QNED Color Pro, 100% de volumen de color, AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro, AI HDR Remastering)Dynamic QNED Color Pro, 100% volumen de color, AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro, AI HDR Remastering)Dynamic QNED Color Pro, 100 % de volumen de color, superescalado 4K, mapeo dinámico de tonos
Mini LEDOOOOO

*Varía según el país

Aviso legal

 

*Todas las imágenes anteriores son simulaciones.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad de los servicios varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros.

1)*El tamaño máximo de la pantalla puede variar según el modelo y la región.

 

2)*Se ha verificado que los televisores QNED90 de 115/85 pulgadas y QNED85 de 100/86 pulgadas cumplen con los requisitos de eyesafe® 3.0, un programa desarrollado por eyesafe Inc. y evaluado por UL Solutions en condiciones específicas.

*El rendimiento puede variar en función del modelo del producto, la configuración, las condiciones de uso y el entorno.

 

3)*Las imágenes se mejoran hasta alcanzar una calidad similar a la 4K. Los resultados pueden variar en función de la resolución de origen.

 

4)*QNED evo ofrece una gama de colores más amplia en comparación con el QNED.

 

5)*El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según ha verificado de forma independiente Intertek.

 

6)*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).

*Las funciones disponibles pueden variar según el país.

*La información proporcionada por Concierge AI tiene únicamente fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

 

7)*FILMMAKER MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones de Apple TV+ y Amazon Prime Video.

 

8)*La disponibilidad de determinados canales de LG varía según la región. Se requiere una cuenta LG y una conexión a Internet para acceder a los servicios inteligentes. Es necesario aceptar la política de privacidad y los términos del servicio.

 

9)*La certificación AMD FreeSync Premium se basa en un bajo retraso de entrada, la reducción de saltos y un rendimiento sin parpadeos.

*La frecuencia de 165Hz solo funciona con juegos o fuentes de entrada de PC que admitan 165 Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 330 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 330Hz con una resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultra fluida

 

10)*En el modo ULL, solo se puede conectar un mando. El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión por Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

11)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar. 

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

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