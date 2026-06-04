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Dinamic Color activado
Nuestra pantalla más grande hasta la actualidad
¿Cómo consigue LG QNED evo AI Mini LED que te sumerjas en cada escena?
La tecnología Super Escalador AI ofrece una calidad de imagen 4K incluso en pantallas gigantes
LG AI TV utiliza el procesamiento neuronal con AI para reconocer objetos en cada fotograma y aplicar una optimización basada en objetos con el fin de mejorar la calidad hasta 4K. Por su parte, la Reducción de Ruido con AI y el Potenciador de Nitidez con AI trabajan en conjunto para refinar los detalles y ofrecerte imágenes 4K de aspecto natural para que las disfrutes.3)
La exclusiva tecnología de LG basada en Nano tecnología para una gama de colores más amplia ofrece un volumen de color del 100% en tu televisor
Disfruta de colores más dinámicos y vivos en movimiento gracias a la exclusiva tecnología de gama de colores ampliada basada en Nano tecnología de LG, que sustituye a la tecnología Quantum Dot y mejora la reproducción del color de tu televisor para expresar una gran variedad de sensaciones con Dynamic QNED Color Pro..4)
Consulta la certificación 100% Volumen de Color5)
LG QNED evo AI Mini LED ilustra la diferencia entre un volumen de color del 70% y del 100% mediante gráficos de color en 3D, junto con un sello de certificación de Intertek, lo que destaca un rendimiento más brillante y con un espectro más completo, verificado mediante pruebas independientes.
La tecnología Mini LED se combina con Precision Dimming Ultra para ofrecer un contraste y un nivel de detalle excepcionales
La tecnología Mini LED con Precision Dimming Ultra utiliza miles de zonas de atenuación para ofrecer negros profundos y luces altas brillantes, creando un fuerte contraste que hace que cada escena resulte más vívida y envolvente.
Mini LED con Precision Dimming Ultra
LED convencional
*Las especificaciones de Mini LED y las zonas de atenuación pueden variar según el tamaño, el modelo y la región.
*Las imágenes anteriores son simulaciones con fines ilustrativos.
Vive una emocionante experiencia deportiva que hará que cada partido sea aún más memorable
Recibe pronósticos deportivos de Sports Forecast como parte de Concierge AI
La AI analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecerte predicciones sobre los partidos. Anima con más fuerza y disfruta apoyando a tu equipo gracias a esta información generada por la AI.6)
LG QNED evo AI Mini LED featuring Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
TruMotion para un movimiento fluido y nítido en cada escena
Al identificar el género del contenido, la función «AI Genre Selection» colabora con TruMotion para ajustar los niveles de vibración, creando un movimiento equilibrado y natural en películas, eventos deportivos y otros contenidos.
El LG QNED evo AI Mini LED con TruMotion destaca la suavización del movimiento en una escena de fútbol en pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion desactivado y el movimiento nítido y claro con TruMotion activado, para resaltar la nitidez en deportes de ritmo rápido.
Mantente al día de tus equipos favoritos con Sports Alerts
No te pierdas ni un solo momento de la acción. Configura alertas para estar al tanto de los horarios, los resultados y los momentos clave de tu equipo.
Disfruta de entretenimiento sin límites y de una auténtica calidad cinematográfica
Imágenes nítidas y fieles a la visión original del creador gracias a Dolby Vision y FILMMAKER Mode
Disfruta del cine tal y como fue concebido. Dolby Vision realza cada detalle, y el FILMAKER Mode elimina el procesamiento innecesario para ofrecer una experiencia auténtica con calidad de estudio.7)
Un sonido envolvente que te rodea con Dolby Atmos
Gracias a Dolby Atmos, el LG QNED llena la habitación con un sonido en capas que potencia las emociones y la inmersión, convirtiendo el visionado diario en una experiencia más cinematográfica.
LG Channels te abre las puertas a un mundo de entretenimiento
LG Channels te ofrece acceso inmediato a una amplia variedad de contenidos en directo y bajo demanda, todos ellos disponibles directamente en tu televisor sin necesidad de dispositivos adicionales.8)
Aumenta la emoción cada vez que juegues
Una jugabilidad rápida y fluida de hasta 330Hz que te sumerge de lleno en la acción
Diseñado para juegos de alta velocidad, su rendimiento de 165Hz con AMD FreeSync Premium y VRR garantiza una experiencia de juego fluida, mientras que Motion Booster mejora la nitidez en las escenas de acción rápida. LG es la primera marca del mundo en admitir mandos Bluetooth de latencia ultrabaja para una experiencia de juego más rápida y con mayor capacidad de respuesta.9)
El primer televisor del mundo compatible con mandos Bluetooth de Latencia Ultra baja
Disfruta de juegos en la nube de alto rendimiento y latencia ultrabaja gracias a la compatibilidad con mandos Bluetooth de Latencia Ultrabaja, que reducen el retraso de entrada a menos de 2,5 ms. Disfruta de un control fluido y sensible que se siente igual que una conexión por cable, incluso cuando juegas en la nube.10)
Tu centro integral para los videojuegos: LG Portal Gaming
Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y mucho más. Encuentra fácilmente juegos para jugar con el control remoto o con un gamepad, e incluso compite con otros jugadores a través del Modo Desafío.11)
Descubre QNED evo Mini LED
Compara fácilmente las características de los distintos modelos para elegir el televisor que mejor se adapte a tus necesidades.
|Features
|QNED90
|QNED90
|QNED85
|QNED82
|QNED80
|Tamaño
|115"
|85”, 75”, 65”, 55”
|100”, 86”, 75”, 65”, 55”, 50”
|85”, 75”, 65”, 55”, 50”
|85”, 75”, 65”, 55”, 50”, 43”
|Pantalla
|QNED evo Mini LED 4K / 120Hz
|QNED evo Mini LED 4K / 120Hz
|QNED evo Mini LED 4K / 120Hz
|QNED evo Mini LED 4K / 120Hz
|QNED evo Mini LED 4K / 60Hz
|Procesador
|Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3
|Procesador Alpha 8 AI 4K Gen2
|Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3
|Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3
|Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9
|null
|Dynamic QNED Color Pro, 100% Volumen de Color, AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro, AI HDR Remastering)
|Color QNED Dinámico, 100% de Volumen de Color, AI Picture Pro (superescalado con AI, mapeo de tonos dinámico Pro)
|Dynamic QNED Color Pro, 100% de volumen de color, AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro, AI HDR Remastering)
|Dynamic QNED Color Pro, 100% volumen de color, AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro, AI HDR Remastering)
|Dynamic QNED Color Pro, 100 % de volumen de color, superescalado 4K, mapeo dinámico de tonos
|Mini LED
|O
|O
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|O
*Varía según el país
Aviso legal
*Todas las imágenes anteriores son simulaciones.
*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.
*La disponibilidad de los servicios varía según la región y el país.
*Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros.
1)*El tamaño máximo de la pantalla puede variar según el modelo y la región.
2)*Se ha verificado que los televisores QNED90 de 115/85 pulgadas y QNED85 de 100/86 pulgadas cumplen con los requisitos de eyesafe® 3.0, un programa desarrollado por eyesafe Inc. y evaluado por UL Solutions en condiciones específicas.
*El rendimiento puede variar en función del modelo del producto, la configuración, las condiciones de uso y el entorno.
3)*Las imágenes se mejoran hasta alcanzar una calidad similar a la 4K. Los resultados pueden variar en función de la resolución de origen.
4)*QNED evo ofrece una gama de colores más amplia en comparación con el QNED.
5)*El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según ha verificado de forma independiente Intertek.
6)*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).
*Las funciones disponibles pueden variar según el país.
*La información proporcionada por Concierge AI tiene únicamente fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.
7)*FILMMAKER MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones de Apple TV+ y Amazon Prime Video.
8)*La disponibilidad de determinados canales de LG varía según la región. Se requiere una cuenta LG y una conexión a Internet para acceder a los servicios inteligentes. Es necesario aceptar la política de privacidad y los términos del servicio.
9)*La certificación AMD FreeSync Premium se basa en un bajo retraso de entrada, la reducción de saltos y un rendimiento sin parpadeos.
*La frecuencia de 165Hz solo funciona con juegos o fuentes de entrada de PC que admitan 165 Hz.
*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.
*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.
*Motion Booster 330 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 330Hz con una resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultra fluida
10)*En el modo ULL, solo se puede conectar un mando. El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.
*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión por Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.
11)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.
*El mando se vende por separado.