· LG Electronics presentará en KBIS 2026 un portafolio ampliado de electrodomésticos de lujo SKS, que incluye por primera vez una línea premium para lavandería.

· La nueva colección de lavandería mejora el desempeño de lavado y secado con soluciones como el SKS WashCombo™ todo en uno y una secadora de gran capacidad.

· Las nuevas innovaciones para cocina como el congelador y el refrigerador integrados en formato columna de 36 pulgadas, y la parrilla de inducción Full-Flex incorporan inteligencia artificial avanzada para aumentar la eficiencia y elevar la experiencia culinaria.

CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE FEBRERO DE 2026. LG Electronics presentará un portafolio ampliado de productos SKS en la Kitchen and Bath Industry Show (KBIS) 2026, que se llevará a cabo del 17 al 19 de febrero en Orlando, Florida. Con la primera línea de lavandería de la marca y sus más recientes innovaciones para cocina, la exhibición refuerza el compromiso de SKS por ofrecer soluciones residenciales totalmente integradas para el mercado norteamericano de desarrolladores inmobiliarios y electrodomésticos de lujo.

Una solución integral de lavado para una experiencia superior

La nueva solución completa de lavado refleja los valores centrales de SKS al combinar tecnologías avanzadas para el cuidado de las telas con un diseño sofisticado y una experiencia de uso intuitiva. En KBIS, el SKS WashCombo™ muestra un desempeño avanzado de lavado y secado con una amplia capacidad de 5.8 pies cúbicos. Incorpora AI Wash & Dry con tecnología AI DD™ para un cuidado preciso y delicado de las prendas. Además, su bomba de calor Dual Inverter permite un secado eficiente a baja temperatura, lo que ayuda a conservar las telas y reducir el consumo de energía.

Junto al WashCombo, la nueva secadora SKS ofrece una amplia capacidad de 9.0 pies cúbicos, ideal para cargas grandes. Su tecnología AI Sensor Dry detecta de forma inteligente la textura de las telas y los niveles de humedad para ajustar automáticamente el tiempo y la temperatura de secado, logrando un desempeño eficiente y con menor consumo de energía. La línea de lavandería SKS permite configuraciones flexibles, como un sistema 3 en 1 (WashCombo con MiniWash™ de 1.0 pie cúbico) o un dúo más compacto (WashCombo y secadora), brindando a los usuarios la libertad de crear soluciones personalizadas según su estilo de vida y el espacio disponible.

Las nuevas soluciones de lavado presentan un diseño Full-Flat continuo que se integra de forma elegante y natural con interiores de lujo. Cada modelo incorpora una pantalla táctil LCD de 6.8 pulgadas con widgets personalizables para una experiencia de uso intuitiva, control a la medida y mejor visibilidad. Además, el Tilting Display Control ajusta automáticamente el ángulo de la pantalla al activarse, ofreciendo una interacción más ergonómica y cómoda al tacto.