LG ELECTRONICS RECIBE 26 PREMIOS EN LOS iF DESIGN AWARD 2026
El reconocimiento destaca la excelencia en el diseño de productos, la experiencia de usuario, la arquitectura y la innovación social.
Resumen:
· LG Electronics recibió 26 premios en los iF Design Award 2026, que reconocen la excelencia en el diseño en múltiples categorías.
· Las propuestas galardonadas abarcan el diseño de productos, UX/UI, arquitectura y servicios, lo que refleja el enfoque de diseño centrado en las personas e impulsado por la innovación de LG.
· Entre los productos premiados se encuentran el robot doméstico LG CLOiD™ y el LG OLED evo W6, que demuestran la integración de tecnología avanzada y diseño.
· La tienda insignia de LG D5 y una guía inclusiva de fácil lectura también fueron reconocidas, lo que destaca el compromiso de LG con la experiencia del cliente y el valor social a través del diseño.