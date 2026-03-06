We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG OLED C5 calificado como “excelente” según PROFECO
El reconocimiento destaca la calidad de imagen, contraste y desempeño visual de la tecnología LG OLED, derivado de una larga carrera en la industria desde su presentación hace 13 años
Ciudad de México a 3 de junio de 2026 — La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), autoridad mexicana encargada de proteger y promover los derechos de los consumidores mediante la verificación, análisis y difusión de información sobre productos y servicios disponibles en el mercado, calificó al televisor LG OLED C5 como “excelente” de acuerdo a un análisis realizado a decenas de modelos y marcas disponibles en el mercado mexicano.
De acuerdo con la evaluación, presentada en la Revista del Consumidor, el televisor LG OLED55C5 destacó en la experiencia que ofrece al consumidor gracias a su reproducción de color, contraste, negros perfectos (característicos de la tecnología OLED) y uniformidad de color e imagen.
La tecnología OLED de LG ofrece contraste infinito y negros perfectos gracias a los pixeles de autoiluminación que componen el panel, a diferencia de la tecnología LED tradicional que requiere una luz en la parte trasera del panel. Por este motivo, LG OLED se ha convertido en referente para cineastas, curadores audiovisuales y gamers del más alto nivel, que necesitan la mejor calidad de imagen.
Además del desempeño visual reconocido por organismos especializados y expertos en la industria de la tecnología, el cine y la colorimetría, una de las características más importantes es la experiencia de usuario: que debe ser memorable, fácil e intuitiva. Los televisores LG integran la plataforma webOS, diseñada para ofrecer acceso rápido a cualquier aplicación que el usuario necesite, ya sea streaming, películas, deportes o videojuegos.
LG Electronics presentó el primer panel OLED del mundo durante el CES 2013, el evento de tecnología más importante a nivel mundial, que se lleva a cabo cada año en Las Vegas, Nevada. La reputación construida por la compañía a lo largo de su historia garantiza la calidad y el respaldo de la marca dentro de sectores como los televisores premium, así como de todos sus demás productos y soluciones tanto B2C como B2B.
En la Revista del Consumidor, PROFECO destaca también la relevancia de la manufactura a nivel nacional, en donde LG Electronics es líder tanto en manufactura como en distribución, fabricando televisores LG OLED en Reynosa, México, para posteriormente distribuirlos en toda América y Oceanía.
Para más información sobre el estudio realizado por PROFECO, visita este enlace. Para más información sobre los televisores LG OLED, visita www.lg.com/mx