LG OLED C5 calificado como “excelente” según PROFECO

Ciudad de México a 3 de junio de 2026 — La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), autoridad mexicana encargada de proteger y promover los derechos de los consumidores mediante la verificación, análisis y difusión de información sobre productos y servicios disponibles en el mercado, calificó al televisor LG OLED C5 como “excelente” de acuerdo a un análisis realizado a decenas de modelos y marcas disponibles en el mercado mexicano.

De acuerdo con la evaluación, presentada en la Revista del Consumidor, el televisor LG OLED55C5 destacó en la experiencia que ofrece al consumidor gracias a su reproducción de color, contraste, negros perfectos (característicos de la tecnología OLED) y uniformidad de color e imagen.

La tecnología OLED de LG ofrece contraste infinito y negros perfectos gracias a los pixeles de autoiluminación que componen el panel, a diferencia de la tecnología LED tradicional que requiere una luz en la parte trasera del panel. Por este motivo, LG OLED se ha convertido en referente para cineastas, curadores audiovisuales y gamers del más alto nivel, que necesitan la mejor calidad de imagen.

Además del desempeño visual reconocido por organismos especializados y expertos en la industria de la tecnología, el cine y la colorimetría, una de las características más importantes es la experiencia de usuario: que debe ser memorable, fácil e intuitiva. Los televisores LG integran la plataforma webOS, diseñada para ofrecer acceso rápido a cualquier aplicación que el usuario necesite, ya sea streaming, películas, deportes o videojuegos.

LG Electronics presentó el primer panel OLED del mundo durante el CES 2013, el evento de tecnología más importante a nivel mundial, que se lleva a cabo cada año en Las Vegas, Nevada. La reputación construida por la compañía a lo largo de su historia garantiza la calidad y el respaldo de la marca dentro de sectores como los televisores premium, así como de todos sus demás productos y soluciones tanto B2C como B2B.

En la Revista del Consumidor, PROFECO destaca también la relevancia de la manufactura a nivel nacional, en donde LG Electronics es líder tanto en manufactura como en distribución, fabricando televisores LG OLED en Reynosa, México, para posteriormente distribuirlos en toda América y Oceanía.

Para más información sobre el estudio realizado por PROFECO, visita este enlace. Para más información sobre los televisores LG OLED, visita www.lg.com/mx